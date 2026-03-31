หลังจากที่ เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการให้ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี โดยในส่วนของผู้ที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คือ นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย นับเป็น รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คนที่ 14

สำหรับ “รมว.เอ” นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคนใหม่ เกิดเมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2519 ปัจจุบันอายุ 49 ปี

เป็นบุตรของ นายวีระชัย และ นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายก อบจ.พระนครศรีอยุธยา และสมรสกับ นางอิสสริยา พันธ์เจริญวรกุล

ประวัติด้านการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนอำนวยศิลป์, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี, ระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ จากมหาวิทยาลัยรังสิต

ขณะที่ประวัติด้านการดำรงตำแหน่งทางการเมือง เคยนั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในปี พ.ศ.2566 ในยุครัฐบาลเศรษฐา ทวีสิน ก่อนที่ยุครัฐบาลอนุทิน ชาญวีรกูล สมัยแรก จะขึ้นมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในปี พ.ศ.2568

ผลงานด้านกีฬา เคยนั่งในตำแหน่งรองประธานสโมสร อยุธยา วอริเออร์ ในปี 2559 และในปัจจุบัน ยังเป็นที่ปรึกษาทีม อยุธยา ยูไนเต็ด ที่อยู่ในศึกไทยลีก 1 อีกด้วย

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