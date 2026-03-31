กีฬาเจ็ตสกีเตรียมระเบิดความมันส์รับซัมเมอร์ ในศึกชิงแชมป์ประเทศไทย “โตโยต้า เจ็ตสกี โปรทัวร์ 2026” (Toyota Jet Ski Pro Tour 2026) สนามเปิดฤดูกาล ณ บึงหนองคาย จังหวัดหนองคาย ระหว่างวันที( 2 – 5 เมษายน 2569 นี้ มุ่งเน้นกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น คาดผู้ชมหมุนเวียนกว่า 5,500 คน พร้อมกิจกรรมความบันเทิงครบวงจร
นายปริเขต สืบสหการ ผู้อำนวยการทัวร์นาเม้นท์ WGP#1 “เปิดเผยว่า ในปี 2026 นี้ ศึกเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทย ยังคงความเข้มข้นด้วยการแข่งขันรวม 4 สนาม เพื่อเฟ้นหาสุดยอดนักกีฬาไทยก้าวสู่เวทีโลก ภายใต้ความร่วมมือกับสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยฯ โดยในปีนี้มีไฮไลท์และกำหนดการที่น่าสนใจ ดังนี:
ตารางการแข่งขันและกิจกรรมไฮไลท์
วันพฤหัสบดีที 22 เม.ย.: การแข่งขันจับเวลา (Time Trial) ชิงแชมป์ มหาวิทยาลัย (ชาย-หญิง)
วันศุกร์ที 23 เม.ย.: การแข่งขันจับเวลาของเยาวชนรุ่นต่างๆ
วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 4-5 เม.ย.: ศึกระดับมืออาชีพกว่า 16 รุ่น แข่งขันเก็บคะแนน 3 ครั้ง (โมโต)
o ช่วงเช้า : วันอาทิตย์ 08.00 – 12.00 น.
o ช่วงบ่าย: วันเสาร์ – อาทิตย์ 13.00 – 17.00 น.
เพื่อตอกย้ำคอนเซ็ปต์ WGP#1 Waterjet International Bikini Lifestyle ทางผู้จัดได้ดึงตัว 3 นางแบบสาวสวยบินตรงจากประเทศญี่ปุ่น มาร่วมสร้างสีสันและร่วมถ่ายภาพกับแฟนๆ อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังมีการจัดพื้น ที่ให้ทางจังหวัดจัดเทศกาลอาหาร ดนตรี และตลาดเปิดท้ายขายของตลอด 4 วันเต็ม เพื่อสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน”
โตโยต้า ในฐานะพันธมิตรหลัก พร้อมตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์สายลุย โดยนำ TOYOTA HILUX TRAVO จัดแสดงสาธิต “การลากจูงรถเทลเลอร์อย่างถูกวิธีและปลอดภัย” ตามกฎหมายกำหนด ซึ่งเป็นทักษะสำคัญสำหรับคนรักกิจกรรมทางน้ำที่ต้องใช้รถสมรรถนะสูงในการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ไปทั่วประเทศ
ด้วยความนิยมที่เพิ่มสูงขึ้น อย่างต่อเนื่อง จากยอดวิวใน Facebook ปี 2024 ที่ 5 ล้านวิว พุ่งสู่ 15 ล้านวิวในปี 2025 ทางคณะผู้จัดตั้งเป้าหมายว่าในปี 2026 นี้ จะมียอดการเข้าชมผ่านสื่อโซเชียลมีเดียรวมกว่า 22 ล้านวิว สะท้อนถึงการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของกีฬาเจ็ตสกีในประเทศไทย
ขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดหนองคายและจังหวัดใกล้เคียง มาร่วมสนุกและเชียร์นักกีฬาไทยกันได้แบบติดขอบสนาม โดยไม่มีการเก็บค่าผ่านประตูใดๆ ตลอดทั้งงาน