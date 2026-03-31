AIS PLAY ผนึกกำลังสนามมวยเวทีราชดำเนิน เสริมความแข็งแกร่งคอนเทนต์กีฬายกระดับการรับชมมวยไทย ยิงสดความมันครบ 7 วัน
AIS PLAY ตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านบริการวิดีโอสตรีมมิ่งและคอนเทนต์กีฬาเบอร์ 1 ของประเทศไทย เดินหน้าขยายขอบเขตคอนเทนต์ให้ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ ด้วยการประกาศความร่วมมือกับ สนามมวยเวทีราชดำเนิน ในฐานะผู้ถ่ายทอดสดมวยไทยอย่างเป็นทางการ พร้อมส่งตรงความมันระดับตำนานจากเวทีมวยแห่งแรกของโลก สู่จอสมาร์ทโฟนและทีวี ชมสดครบทุกรายการ 7 วันต่อสัปดาห์ แบบ Full HD ยกระดับมวยไทย ในฐานะ Soft Power สำคัญของประเทศ เพื่อดึงดูดผู้ชมรุ่นใหม่และแฟนมวยทั่วประเทศ ให้รับชมผ่าน AIS PLAY ตอบโจทย์ดิจิทัลไลฟ์สไตล์ให้สามารถรับชมได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่ว่าจะเป็น
RWS – Rajadamnern World Series ราชดำเนิน เวิลด์ ซีรีส์ รายการเรือธงสุดยิ่งใหญ่ของเวทีราชดำเนิน ทุกสัปดาห์พบกับไฟต์ชิงแชมป์เข็มขัดเวทีราชดำเนิน เข็มขัดมวยไทยอันทรงเกียรติเส้นแรกของโลก เป้าหมายสูงสุดของนักมวยไทยอาชีพ และพบกับนักมวยระดับซูเปอร์สตาร์ชั้นนำจากทั่วโลก ถ่ายทอดสดทุกวันเสาร์
Rajadamnern Knock Out ราชดำเนิน น็อคเอาท์ รายการมวยไทย 3 ยก สุดเดือด ที่มีอัตราการน็อคเอาท์สูงที่สุดในเวทีราชดำเนิน ใส่กันไม่ยั้งตั้งแต่ระฆังดังยกแรก จน ถึงยกสุดท้าย ถ่ายทอดสดทุกวันจันทร์ อังคาร และวันศุกร์
รวมถึงศึกมวยไทย 5 ยก ระดับตำนานส่งตรงจากสนามมวยเวทีราชดำเนิน จากเหล่าโปรโมเตอร์ชั้นนำของเมืองไทย ทุกวันอาทิตย์ พบกับ ศึกเกียรติเพชร โดยโปรโมเตอร์ เดียร์ ฐิติวัฒน์ ธีระเดชพงศ์, ทุกวันพุธ พบกับศึกมวยไทยพลังใหม่ โดยโปรโมเตอร์ สมหมาย สกุลเมตตา และทุกวันพฤหัสบดี พบกับ ศึกเพชรยินดี โดย เสี่ยโบ๊ท ณัฐเดช วชิรรัตนวงศ์ เริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่ 1 พฤษภาคม เป็นต้นไป
นางสาวรุ่งทิพย์ จารุศิริพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนท์ AIS กล่าวว่า “เป้าหมายสำคัญของ AIS PLAY คือการเดินหน้าตอกย้ำบทบาท Digital Streaming Platform สู่การเป็น ‘Live Sports Destination’ ศูนย์รวมคอนเทนต์กีฬาที่สมบูรณ์แบบที่สุดสำหรับคนไทย การผนึกกำลังกับสนามมวยเวทีราชดำเนินในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญในการนำกีฬาประจำชาติอย่าง มวยไทย ซึ่งเป็น Soft Power ที่มีศักยภาพระดับโลก มาส่งต่อให้ผู้ชมได้รับชมในรูปแบบที่ทันสมัยและเข้าถึงง่ายยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งมวยไทยเป็นกีฬาที่มีฐานผู้ชมขนาดใหญ่ มากกว่า 20 ล้านคน ซึ่งความพิเศษของการถ่ายทอดสดในครั้งนี้ คือการผสานความแข็งแกร่งของ Digital Infrastructure จาก AIS เข้ากับความตื่นเต้นของการแข่งขันมวยไทย เราพร้อมที่จะส่งมอบประสบการณ์การรับชมมวยไทยที่ครบทุกมิติ ตลอด 7 วันต่อสัปดาห์ ด้วยความคมชัดแบบ Full HD เพื่อยกระดับมวยไทยจากเวทีประวัติศาสตร์สู่สายตาคนไทย ผ่านแพลตฟอร์ม AIS PLAY”
นายเธียรชัย พิสิฐวุฒินันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โกลเบิล สปอร์ต เวนเจอร์ส จำกัด (GSV) ประธานรายการ RWS – Rajadamnern World Series และกรรมการบริหารสนามมวยเวทีราชดำเนิน กล่าวว่า “สนามมวยเวทีราชดำเนินเป็นมากกว่าสถานที่แข่งขัน เราคือต้นกำเนิดของมวยไทยอาชีพที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 80 ปี และพันธกิจของ GSV และสนามมวยเวทีราชดำเนิน คือการยกระดับมวยไทยให้เป็นกีฬาระดับโลกอย่างแท้จริง ความร่วมมือกับ AIS PLAY ในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะนำพากีฬามวยไทย ให้เข้าถึงแฟนกีฬาทุกคนในประเทศไทย ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ทันสมัย ให้รับชมได้ทุกที่ทุกเวลา ครบทุกรายการ 7 วันต่อสัปดาห์”
สำหรับสนามมวยเวทีราชดำเนิน เป็นเวทีมวยไทยแห่งแรกของโลก มีประวัติยาวนานกว่า 80 ปี เป็นต้นกำเนิดของกีฬามวยไทยอาชีพ และเป็นเสาหลักที่สำคัญของวงการมวยไทยมาจนถึงปัจจุบัน เป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของนักมวยไทยอาชีพจากทั่วโลก และที่สรรค์สร้างนักมวยไทยระดับแชมป์โลกและนักชกระดับตำนานมากมาย
ซึ่งแฟนมวยไทยจะได้รับชมการแข่งขัน RWS - Rajadamnern World Series ราชดำเนิน เวิลด์ ซีรีส์ พร้อมพากย์ไทย และ Rajadamnern Knock Out ราชดำเนิน น็อคเอาท์ บน OTT แพลตฟอร์มแบบเอ็กซ์คลูซีฟที่เดียวทาง AIS PLAY เท่านั้น เริ่มถ่ายทอดตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม เป็นต้นไป