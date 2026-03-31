“เฟี้ยว” ปุณรวีร์ รื่นรส นักชกสาวทีมชาติไทย เหรียญทองซีเกมส์ ครั้งที่ 33 รุ่น 57 กก.หญิง ย้ำแค้น ฮูเยน ตรัน เหงียน นักชกเวียดนาม ดีกรีเหรียญเงินซีเกมส์ ในรีแมตช์นัดชิงชนะเลิศ ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จ ในศึกมวยสากลชิงแชมป์เอเชีย 2026 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มี.ค. – 11 เม.ย. ที่กรุงอูลานบาตาร์ ประเทศมองโกเลีย
โดยเมื่อวันที่ 31 มี.ค. มีนักชกไทยลงแข่งขัน 3 คู่ ในรอบแรก (รอบ 16 คน) รุ่น 57 กก.หญิง ปุณรวีร์ รื่นรส นักชกสาวทีมชาติไทย เหรียญทองซีเกมส์ที่กรุงเทพฯ พบคู่ปรับเก่า ฮูเยน ตรัน เหงียน นักชกสาวเวียดนาม ดีกรีเหรียญเงินซีเกมส์ที่กรุงเทพฯ ซึ่งถือเป็นรีแมตช์นัดชิงชนะเลิศ ซีเกมส์ 2025
ผลปรากฏว่า นักชกสาวไทยยังทำได้ดีกว่า ย้ำชนะได้อีกครั้ง 5-0 คะแนน ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ
รุ่น 60 กก.หญิง ธนัญญา สมนึก แพ้ ลู่ ติน หยิน นักชกไต้หวัน ดีกรีเหรียญทองโอลิมปิกเกมส์ที่ฝรั่งเศส 0-5 คะแนน
ส่วนคู่สุดท้าย “โต้” กรังปรี โบขุนทด นักชกดาวรุ่งของไทย ที่เพิ่งลงแข่งขันประเภทประชาชนเป็นครั้งแรก ลดน้ำหนักจากรุ่น 60 กก. ลงมาแข่งขันในรุ่น 55 กก. พบ ฉ่วง หลู่ นักชกจากจีน ที่เคยมาควอลิฟายไปโอลิมปิกเกมส์ 2024 แต่ตกรอบ 8 คน
ผลปรากฏว่า กรังปรีสู้ได้อย่างเต็มที่ แต่กระดูกมวยยังเป็นรอง ก่อนพ่ายคะแนนไปอย่างน่าเสียดาย 1-4
สำหรับรายการชิงแชมป์เอเชียครั้งนี้ สมาคมฯ ส่งนักมวยเข้าร่วมแข่งขัน แบ่งเป็นหญิง 6 รุ่น ได้แก่
ทิพย์สัจจา ยอดวารี รุ่น 48 กก., จุฑามาศ รักสัตย์ รุ่น 51 กก., ณัฐนิชา จงโปร่งกลาง รุ่น 54 กก., ปุณรวีร์ รื่นรส รุ่น 57 กก., ธนัญญา สมนึก รุ่น 60 กก. และ พรทิพย์ บัวป่า รุ่น 65 กก.
ส่วนนักมวยชาย 5 รุ่น ได้แก่ ภานุวัฒน์ ปุณกรณ์ รุ่น 50 กก., กรังปรี โบขุนทด รุ่น 55 กก., ศักดิ์ดา รวมธรรม รุ่น 60 กก., บรรจง สินศิริ รุ่น 65 กก. และ วีระพล จงจอหอ รุ่น 80 กก.
ผู้ฝึกสอนประกอบด้วย มร. มาเรียโน่ กอนซาเลส คอสเม, ร.ต. สุบรรณ์ พันโนน, ร.ท. สุดาพร สีสอนดี และ จ.ส.อ. ฐวิกร สณฑ์สกุณา พร้อมนักวิทยาศาสตร์การกีฬาและเจ้าหน้าที่สมาคม ได้แก่ น.ส. พิมชะญารักษ์ พราช และ นายปรเมษฐ์ บัวใหญ่