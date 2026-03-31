ความเคลื่อนไหวของทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี ชุดสู้ศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี 2026 (AFC U20 Women’s Asian Cup Thailand 2026) ระหว่างวันที่ 1-18 เมษายน 2569
ล่าสุดเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2569 เวลา 11.45 น. ณ ห้องแถลงข่าว ธรรมศาสตร์ สเตเดียม สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย หรือ เอเอฟซี จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันขึ้น
การแถลงข่าวครั้งนี้ นำโดย “โค้ชหนึ่ง” หนึ่งฤทัย สระทองเวียน หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี พร้อมด้วย ตัวแทนอีกสามชาติ ในกลุ่มเดียวกันอย่าง จีน, เวียดนาม และ บังกลาเทศ
ภายในงานแถลงข่าว “โค้ชหนึ่ง” กล่าวว่า “สวัสดีค่ะ เราในฐานะเป็นเจ้าภาพ ต้องขอต้อนรับทุกทีมที่มาแข่งขันรายการนี้ที่ประเทศไทย ส่วนตัวรู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการแข่งขัน ครั้งนี้เราเตรียมทีมมาเป็นอย่างดี รวมถึงเราได้เป็นเจ้าภาพด้วย เชื่อว่านักเตะทุกคนจะพยายามทำผลงานออกมาให้ดีที่สุด”
“หลังจากครั้งที่แล้วที่เราไม่ได้ผ่านรอบคัดเลือกมาถึงรอบสุดท้าย นับตั้งแต่ตอนนั้นทำให้ได้มาเป็นโค้ชทีมชุดนี้ เรามีการเตรียมทีมมาเป็นอย่างดีตลอดทั้งปี และได้เลือกผู้เล่นที่ดีที่สุด ทั้งผู้เล่นไทยและผู้เล่นลูกครึ่ง เพื่อเตรียมทำการแข่งขันครั้งนี้”
“อย่างที่บอกไปเรามีเวลาเตรียมทีมที่เยอะพอสมควรตั้งแต่ปีที่แล้วจนปีนี้ ซึ่งทางสมาคมฯได้ส่งทีมชุดนี้ไปเก็บตัวฝึกซ้อมและลงแข่งขันหลายรายการทั้งชิงแชมป์อาเซียนที่เราได้แชมป์ และทัวร์นาเมนต์อุ่นเครื่องทั้งที่ออสเตรเลียและตุรกี ทำให้ได้เตรียมแผนกันพอสมควร น้องๆในทีมหลายคนได้ลงเล่นไทยวีเมนส์ลีก หรือลีกอาชีพของฟุตบอลหญิงไทย ทำให้เราได้เห็นศักยภาพของเด็กๆและพวกเขาเองจะมีเกมที่ลงเล่นอย่างต่อเนื่องด้วย เชื่อว่ารายการนี้จะมีส่วนช่วยพัฒนาฟุตบอลหญิงของประเทศไทยได้ดี”
โปรแกรมการแข่งขันของ ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี ในรายการ AFC U20 Women’s Asian Cup Thailand 2026 มีดังนี้ 1 เมษายน พบ บังกลาเทศ เวลา 20.00 น., 4 เมษายน 69 พบ เวียดนาม เวลา 20.00 น., 7 เมษายน 69 พบ จีน เวลา 20.00 น. แข่งขันที่ธรรมศาสตร์ สเตเดียม ถ่ายทอดสดทาง Youtube : BG Sports
รายการดังกล่าว ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย U20 ในฐานะเจ้าภาพ อยู่ในกลุ่ม เอ ร่วมกับ จีน, เวียดนาม และ บังคลาเทศ โดยจะนำทีมแชมป์, รองแชมป์ และอันดับ 3 ที่ดีที่สุด 2 จาก 3 กลุ่มผ่านเข้ารอบน็อคเอาท์ และหา 4 ชาติที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศเป็นตัวแทนของทวีปเอเชีย ไปแข่งขัน ฟุตบอลเยาวชนหญิงชิงแชมป์โลก U20 (FIFA U-20 Women’s World Cup 2026) ที่ประเทศโปแลนด์ ระหว่างวันที่ 5-27 กันยายน 2569 ต่อไป