อีเอสพีเอ็น รายงานว่า แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด กำลังเข้าใกล้การบรรลุข้อตกลงเพื่อต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับ แฮร์รี แม็กไกวร์ กองหลังชาวอังกฤาแล้ว

สัญญาฉบับปัจจุบันขอ ง แฮร์รี แม็กไกวร์ กับทาง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด กำลังจะสิ้นสุดลงในเดือนมิถุนายนนี้

โดยรายงานระบุว่าทางตัวแทนของนักเตะและสโมสรกำลังทำการจเรจจากันอยู่ซึ่งการพูดคุยเป็นไปในทิศทางบวก และหวังว่าทั้งสองฝ่ายจะสามารถปิดดีลกันได้ในเร็ว ๆ นี้

ทั้งนี้มีการเปิดเผยว่าสัญญาฉบับใหม่ของแม็กไกวร์จะเป็นการเซ็นเพิ่มอีก 1 ปี จนถึงปี2027 พร้อมเงื่อนไขในการขยายสัญญาเพิ่มได้อีกปี

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