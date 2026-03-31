อีเอสพีเอ็น รายงานว่า แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด กำลังเข้าใกล้การบรรลุข้อตกลงเพื่อต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับ แฮร์รี แม็กไกวร์ กองหลังชาวอังกฤาแล้ว
สัญญาฉบับปัจจุบันขอ ง แฮร์รี แม็กไกวร์ กับทาง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด กำลังจะสิ้นสุดลงในเดือนมิถุนายนนี้
โดยรายงานระบุว่าทางตัวแทนของนักเตะและสโมสรกำลังทำการจเรจจากันอยู่ซึ่งการพูดคุยเป็นไปในทิศทางบวก และหวังว่าทั้งสองฝ่ายจะสามารถปิดดีลกันได้ในเร็ว ๆ นี้
ทั้งนี้มีการเปิดเผยว่าสัญญาฉบับใหม่ของแม็กไกวร์จะเป็นการเซ็นเพิ่มอีก 1 ปี จนถึงปี2027 พร้อมเงื่อนไขในการขยายสัญญาเพิ่มได้อีกปี