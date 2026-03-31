การแข่งขัน ฟุตบอล 4 เส้า รายการCFA Team China International Youth Tournament Xi’an ที่เมืองซีอาน ประเทศจีน ล่าสุดเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2569 นัดที่สาม ที่เฟิงตง ฟุตบอล พาร์ค อีสต์ สเตเดียม ทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี ลงสนามพบ เกาหลีเหนือ รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี

สำหรับ ช้างศึกหนุ่ม มี 4 คะแนน จากผลงาน ชนะ 1 เสมอ 1 รั่งจ่าฝูง ขณะที่ เกลหลีเหนือ เสมอ 2 นัดรวด มี 2 คะแนน โดยทั้งสองทีมต้องการชัยชนะเพื่อคว้าแชมป์

เกมนี้ เปิดฉากได้อย่างสูสี และเป็นเกาหลีเหนือ ที่ออกนำไปก่อน 1-0 ในจังหวะ ชู คุง จ่ายบอลเข้ากรอบเขตโทษ ก่อนที่จะมาถึง อัน คยอง อุง ได้ยิงด้วยขวาเข้าประตูไป ในนาทีที่ 19

จากนั้นนาทีที่ 28 เกาหลีเหนือ มาได้ประตูหนีห่างเป็น 2-0 จากลูกจุดโทษที่ วีชั่น อินอร่าม ไปทำฟาล์ว รี อิล ซอง ในกรอบเขตโทษ ก่อนที่เจ้าตัวจะลุกขึ้นมาสังหารเองไม่พลาดเป็นประตูที่สองของเกาหลีเหนือ

ครึ่งหลัง ช้างศึกหนุ่ม ที่สกอร์ตามหลังพยายามบุกและมาได้ประตูตีไข่แตก 1-2 ชวัลวิทย์ แซ่เล้า ยกบอลข้ามแนวรับเกาหลีเหนือมาให้ เจะฮานาฟี มามะ ได้หลุดเข้ากรอบเขตโทษก่อนยิงด้วยขวาเข้าประตูไป ในนาทีที่ 52

จากนั้นทีมชาติไทยครองบอลได้มากกว่า แต่ทว่านาทีที่ 85 เกาหลีเหนือ กับมาได้ประตูหนีห่างเป็น 3-1 ในจังหวะ รา มยอง ซง ยกบอลข้ามแนวรับทีมชาติไทยมาให้ ชู คุง ได้หลุดไปยิงจ่อๆในกรอบเขตโทษเข้าประตูไป

ช่วงเวลาที่เหลือไม่มีสกอร์เพิ่ม จบเกม ช้างศึกหนุ่ม ทีมชาติไทย พ่าย เกาหลีเหนือ 1-3 ชวดแชมป์ไปอย่างน่าเสียดาย

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