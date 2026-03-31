แอมเนสตี้เรียกร้องฟีฟ่า รวมถึง 3 ชาติเจ้าภาพ ฟุตบอลโลก 2026 เร่งรับประกันความปลอดภัยจากภัยคุกคามที่ร้ายแรงให้นักเตะและแฟนบอล

องค์การนิรโทษกรรมสากล (แอมเนสตี้) เรียกร้องให้สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) รวมถึง 3 ชาติเจ้าภาพ ฟุตบอลโลก 2026 เร่งดำเนินการเพื่อรับประกันความปลอดภัยให้นักเตะและแฟนบอล เนื่องจากทัวร์นาเมนต์นี้มีภัยคุกคามที่น่ากังวล

สำหรับฟุตบอลโลกหนนี้มีสหรัฐอเมริกา, แคนาดา และเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพร่วมกัน โดยก่อนหน้านี้ฟีฟ่าระบุว่าจะดำเนินการจัดทัวร์นาเมนต์ที่ทำให้ทุกคนรู้สึกปลอดภัย, ได้รับการยอมรับ และมีอิสระในการใช้สิทธิของตัวเอง

อย่างไรก็ตาม แอมเนสตี้ระบุว่าสภาพการณ์ของบรรดาชาติเจ้าภาพแตกต่างจากคำสัญญาของฟีฟ่าอย่างสิ้นเชิง โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาที่มีปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนอย่างหนัก อาทิ การเนรเทศผู้คน, การจับกุมโดยพลการ, ปฏิบัติการแบบกองกำลังกึ่งทหาร เป็นต้น

แอมเนสตี้ยังบอกอีกว่าแผนการเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกของสหรัฐอเมริกานั้นไม่มีแนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับมาตรการปกป้องแฟนบอล ทำให้แฟนบอลอาจเผชิญกับภัยคุกคามที่น่ากังวล โดยเฉพาะจากนโยบายการเดินทางเข้าเมืองที่อาจร้ายแรงจนถึงขั้นเสี่ยงชีวิต

สตีฟ ค็อกเบิร์น หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจและสังคมของแอมเนสตี้ กล่าวว่า “นี่เป็นช่วงเวลาที่น่ากังวลอย่างยิ่งในสหรัฐอเมริกา ซึ่งแน่นอนว่าแฟนบอลที่ต้องการมีส่วนร่วมในฟุตบอลโลกจะได้รับผลกระทบ สิทธิของพวกเขาต้องเป็นศูนย์กลางของการแข่งขัน ทุกคนไม่ควรต้องเผชิญผลกระทบเหล่านี้”

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