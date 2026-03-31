กานาสั่งปลด ออตโต อัดโด พ้นจากตำแหน่งเฮดโค้ชทีมชาติแล้ว หลังอุ่นเครื่องนัดล่าสุดแพ้ต่อเยอรมนี แม้เหลือเวลาอีกเพียงราว 2 เดือนก่อนถึงฟุตบอลโลก 2026

“ดาวดำ”กานา สั่งปลด ออตโต อัดโด พ้นจากตำแหน่งเฮดโค้ชทีมชาติแล้ว แม้จะเหลือเวลาอีกเพียงราว 2 เดือนก่อนถึงฟุตบอลโลก 2026 หลังเกมกระชับมิตรทีมชาติแมตช์ล่าสุดที่ไปเยือนแล้วแพ้ต่อ “อินทรีเหล็ก”เยอรมนี 1-2 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม

เกมนี้เยอรมนีได้ประตูจาก ไค ฮาแวร์ตซ์ นาที 45+3 (จุดโทษ), เดนิซ อุนดาฟ นาที 88 ส่วนกานาได้จาก อับดุล ฟาตาวู นาที 70 ทำให้กานาแพ้ต่อเนื่องตลอด 4 นัดหลังสุดของแมตช์อุ่นเครื่อง

แถลงการณ์จากสมาคมฟุตบอลกานาระบุว่า “สมาคมฟุตบอลกานาได้แยกทางจากเฮดโค้ช ออตโต อัดโด โดยมีผลในทันที” ซึ่งทางสมาคมไม่ได้ระบุรายละเอียดถึงสาเหตุของการสั่งปลด หรือเผยชื่อผู้ที่จะมารับตำแหน่งแทนแต่อย่างใด

สำหรับอัดโดวัย 50 ปี เคยคุมกานามาแล้วหนหนึ่งในฐานะรักษาการเฮดโค้ชเมื่อคราวฟุตบอลโลก 2022 ก่อนกลับมารับงานคุมทีมชาติอีกรอบตั้งแต่เมื่อปี 2024

ทั้งนี้ ในฟุตบอลโลกหนนี้กานาถูกจับสลากรอบแบ่งกลุ่มให้อยู่สายแอลร่วมกับอังกฤษ, โครเอเชีย และปานามา

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