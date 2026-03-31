เดวิด ฮอปกินสัน ผู้บริหารของ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด ออกมาอัปเดตเรื่องอนาคตของ เอ็ดดี ฮาว กุนซือคนปัจจุบันของทัพสาลิกาดง โดยแย้มว่ายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงในตอนนี้

นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด ภายใต้การำทีมของ เอ็ดดี ฮาว ดูจะผลงานต่ำลงจากเมื่อฤดูกาลที่แล้ว โดยปัจจุบันพวกเขาอยู่อันดับ 12 ในตารางคะแนนพรีเมียร์ ลีก และล่าสุดทาง เดวิด ฮอปกินสัน ผู้บริหารของทีมออกมาเปิดเผยถึงอนาคตของกุนซือรายนี้ว่า

“ผมไม่มีความเห็นเรื่องอนาคตของเขา สิ่งที่ผมสามารถบอกคุณได้ คือ การพ่ายแพ้ในเกมดาร์บีแมตช์นั้นเจ็บปวด”

“เราจริงจังกับมันมาก มันไม่มีใครในพวกเราคิดว่า มันก็แค่ 3 คะแนนเอง แล้วก็ไปกันต่อ มันส่งผลกระทบอย่างมาก”

“ผมใช้เวลา 2-3 ชั่วโมง ในการทานมื้อกลางวันกับเอ็ดดี และเราได้คุยกันในหลายเรื่อง รวมถึงเรื่องนั้นด้วย”

“เอ็ดดีคือผู้จัดการทีมของเรา ผมคาดหวังว่าเขาจะทำได้ดีตอนจบฤดูกาล และเราจะคุยกันเรื่องอนาคตเมื่อถึงเวลา ตอนนี้ เราต้องโฟกัสกับการแข่งขันที่เหลือในฤดูกาลนี้”

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