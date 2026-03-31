กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (NSDF) จัดอบรมสัมมนา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2569 ที่จังหวัดระยอง มุ่งยกระดับการทำงานด้วย AI และวางแผนยุทธศาสตร์สู่อนาคต

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย จัดโครงการอบรมสัมมนาประจำปี พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 19–21 มี.ค. ที่โรงแรมโนโวเทล ระยอง สตาร์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ทบทวนผลงานปี 2568 และจัดทำแผนแม่บทเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ปี 2569 อย่างมีประสิทธิภาพ

พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เป็นประธาน พร้อมด้วย นายสมหมาย ลักขณานุรักษ์ ที่ปรึกษาด้านงบประมาณ, นายชนาสิน สิมะดำรงค์ รองผู้จัดการกองทุนฯ ฝ่ายการเงิน, นางสาวภิม นครศรี หัวหน้างานส่วนกองทุนกีฬา รักษาการรองผู้จัดการกองทุนฯ ฝ่ายบริหาร รวมถึงบุคลากรจากกองทุนฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ภายในงานสัมมนามีการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2568 โดยผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและนำข้อมูลไปพัฒนาการดำเนินงานในอนาคต โดยมี นายชนาสิน สิมะดำรงค์ และนางสาวภิม นครศรี เป็นผู้บรรยายสรุปในประเด็นสำคัญ

นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอแผนการปฏิบัติงานปี 2569 ในช่วงไตรมาสที่ 3–4 รวมถึงแนวนโยบายต่อเนื่องสำหรับปี 2570 เพื่อเสริมสร้างความชัดเจนในการดำเนินงานเชิงรุก โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ทศพร เฟื่องรอด เป็นผู้บรรยายแนวทางเชิงยุทธศาสตร์

อีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญ คือการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ (AI) ผ่านกิจกรรม “Smart AI for Work” โดยนายชัชนาถ จิราธรสิริกุล เพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้ AI ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

พร้อมกันนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ด้านระบบการทำงานดิจิทัลแบบครบวงจร อาทิ ระบบคำขอและการติดตามสถานะ และระบบ NSDF Connect เพื่อยกระดับกระบวนการทำงานให้มีความรวดเร็ว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

การจัดอบรมสัมมนาครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ยุคดิจิทัล โดยมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นเครื่องมือสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ควบคู่กับการวางยุทธศาสตร์ระยะยาว เพื่อสนับสนุนและพัฒนาวงการกีฬาของประเทศให้เติบโตต่อไป

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