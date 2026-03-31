โปรแกรมบอล คืนนี้ต่อเนื่องไปถึงช่วงเช้าพรุ่งนี้ เราจะได้รู้กัน 48 ชาติที่ได้เล่นในฟุตบอลโลก 2026 รอบสุดท้าย แน่นอนว่าไฮไลต์อยู่ที่แมตช์บอสเนียเจออิตาลี
โปรแกรมบอล 31 มีนาคม 2569
ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก รอบเพลย์ออฟ โซนยุโรป
รอบชิงชนะเลิศ
บอสเนีย-อิตาลี คู่นี้แข่งขันเวลา 01.45 น. ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กซ์ บอสเนียเปิดสนามสตาดิโอน บิลิโน โปลเย รับการมาเยือนของ “อัซซูรี”อิตาลี
ผลงานรอบคัดเลือกปกติที่ผ่านมา บอสเนียอยู่กลุ่มเอชร่วมกับออสเตรีย, โรมาเนีย, ไซปรัส, ซานมาริโน โดยลงสนาม 8 นัด ชนะ 5 เสมอ 2 แพ้ 1 เก็บได้ 17 คะแนน เข้ามาเพลย์ออฟในฐานะรองแชมป์กลุ่ม
ส่วนอิตาลีอยู่กลุ่มไอร่วมกับนอร์เวย์, อิสราเอล, เอสโตเนีย, มอลโดวา โดยลงสนาม 8 นัด ชนะ 6 แพ้ 2 เก็บได้ 18 คะแนน เข้ามาเพลย์ออฟในฐานะรองแชมป์กลุ่ม
จากนั้นเป็นแมตช์รอบรองชนะเลิศของการเพลย์ออฟ บอสเนียเสมอเวลส์ 1-1 (หลังต่อเวลาเสมอ 1-1, ชนะจุดโทษ 4-2) ด้านอิตาลีชนะไอร์แลนด์เหนือ 2-0
เกมนี้คาดว่าเจ้าบ้านจะจัด เออร์เมดิน เดมิโรวิช, เอดิน เชโก, อมาร์ เมมิช ลงสนาม ขณะที่ทีมเยือนคงเลือกใช้งาน มอยส์ เคน, ฟรานเชสโก ปิโอ เอสโปซิโต, ซานโดร โตนาลี
บอสเนียช่วงหลังฟอร์มดีมาก แม้อิตาลีจะมีขุมกำลังเหนือกว่าแต่คงสู้ด้วยไม่ง่ายนัก มองแล้วเกมน่าจะยืดเยื้อเกิน 90 นาที
สวีเดน-โปแลนด์ คู่นี้แข่งขันเวลา 01.45 น. ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กซ์ ศักยภาพของทั้งคู่ไม่หนีห่างกันมาก แต่เกมนี้สวีเดนได้เปรียบในบ้าน โอกาสเป็นฝ่ายชนะจึงมีสูงกว่า
โคโซโว-ตุรกี คู่นี้แข่งขันเวลา 01.45 น. ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กซ์ แม้ว่าโคโซโวจะได้เปรียบในบ้าน แต่ด้วยศักยภาพที่เป็นรองตุรกีพอสมควร ยังเชื่อว่าทีมเยือนน่าเป็นฝ่ายบุกคว้าชัย
สาธารณรัฐเช็ก-เดนมาร์ก คู่นี้แข่งขันเวลา 01.45 น. ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กซ์ คู่นี้ระดับความแข็งแกร่งใกล้เคียงกัน ผลการแข่งขันมีความเป็นไปได้ทั้ง 3 หน้า แต่เชื่อว่ามีโอกาสสูงที่เกมจะยืดเยื้อเกิน 90 นาที
ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก รอบเพลย์ออฟระหว่างทวีป
รอบชิงชนะเลิศ
ดีอาร์ คองโก-จาเมกา คู่นี้เตะที่สนามเอสตาดิโอ อาครอน เมืองซาโปปาน ของเม็กซิโก แข่งขันเวลา 04.00 น. ดีอาร์ คองโก จากโซนแอฟริกา เจอกับจาเมกา จากโซนคอนคาเคฟ
ในรอบเพลย์ออฟหนนี้ ดีอาร์ คองโกได้เป็นทีมวางในรอบชิงชนะเลิศเลย ส่วนจาเมกาต้องไปเริ่มจากรอบรองชนะเลิศ โดยชนะนิวแคลิโดเนีย 1-0
เทียบศักยภาพกันแล้วดีอาร์ คองโก ค่อนข้างเหนือกว่าจาเมกา ทีมจากกาฬทวีปน่าชนะคว้าตั๋วฟุตบอลโลกไปได้สำเร็จ
อิรัก-โบลิเวีย คู่นี้เตะที่สนามเอสตาดิโอ เบเบอูเบอา เมืองกวาดาลูเป ของเม็กซิโก แข่งขันเวลา 10.00 น. ช่วงเช้าวันที่ 1 เมษายน ตามเวลาไทย อิรัก จากโซนเอเชีย เจอกับโบลิเวีย จากโซนอเมริกาใต้
ในรอบเพลย์ออฟหนนี้ อิรักได้เป็นทีมวางในรอบชิงชนะเลิศเลย ส่วนโบลิเวียต้องไปเริ่มจากรอบรองชนะเลิศ โดยชนะซูรินาม 2-1
อิรักได้รับผลกระทบจากสงครามตะวันออกกลางทำให้มีปัญหาเรื่องการเตรียมทีม มองแล้วโบลิเวียที่มีความพร้อมมากกว่าน่าชนะได้
ฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาติ
คอสตาริกา-อิหร่าน คู่นี้เตะที่เมืองอันตัลยา ของตุรกี แข่งขันเวลา 20.00 น. คอสตาริกายุคนี้ไม่แข็งแกร่งนัก ขณะที่อิหร่านดูขาดความพร้อมสืบเนื่องจากปัญหาสงครามตะวันออกกลาง มองแล้วคู่นี้น่าจบเจ๊ากัน
นอร์เวย์-สวิตเซอร์แลนด์ คู่นี้แข่งขันเวลา 23.00 น. นอร์เวย์ยุคนี้แข็งแกร่งดุดัน แม้จะเจอสวิตเซอร์แลนด์ที่มีทีมเวิร์กดี แต่วัดกันแล้วยังเชื่อว่าเจ้าบ้านน่าชนะได้
เซอร์เบีย-ซาอุดีอาระเบีย คู่นี้แข่งขันเวลา 23.00 น. เซอร์เบียมีศักยภาพโดยรวมที่เหนือกว่าซาอุดีอาระเบีย เจ้าบ้านน่าเป็นฝ่ายชนะ
เฮติ-ไอซ์แลนด์ คู่นี้เตะที่เมืองโตรอนโต ของแคนาดา แข่งขันเวลา 23.30 น. เฮติได้เปรียบกว่าตรงที่ไม่ต้องเดินทางไกลเท่าไอซ์แลนด์ เชื่อว่าเฮติน่าจะเป็นฝ่ายได้เฮ
จอร์แดน-ไนจีเรีย คู่นี้เตะที่เมืองอันตัลยา ของตุรกี แข่งขันเวลา 00.30 น. เทียบกันแล้วจอร์แดนยังมีขุมกำลังเป็นรองไนจีเรีย น่าจะเป็นฝั่งไนจีเรียที่ชนะเกมนี้
แอฟริกาใต้-ปานามา คู่นี้แข่งขันเวลา 00.30 น. แอฟริกาใต้มีขุมกำลังที่ค่อนข้างเหนือกว่าปานามา เจ้าบ้านน่าเป็นฝ่ายชนะ
โมร็อกโก-ปารากวัย คู่นี้เตะที่เมืองล็องส์ ของฝรั่งเศส แข่งขันเวลา 01.00 น. โมร็อกโกยุคนี้มีขุมกำลังแข็งแกร่ง แถมฟอร์มก็ดูจะสม่ำเสมอกว่าปารากวัย เชื่อว่าโมร็อกโกน่าเบียดคว้าชัยไปได้
สกอตแลนด์-ไอวอรีโคสต์ คู่นี้เตะที่สนามฮิลล์ ดิกคินสัน สเตเดียม เมืองลิเวอร์พูล ของอังกฤษ แข่งขันเวลา 01.30 น. สกอตแลนด์น่าจะคุ้นเคยด้านสภาพแวดล้อมมากกว่าไอวอรีโคสต์ เชื่อว่าสกอตแลนด์จะเป็นฝ่ายได้เฮ
แอลจีเรีย-อุรุกวัย คู่นี้เตะที่เมืองตูริน ของอิตาลี แข่งขันเวลา 01.30 น. แอลจีเรียฟอร์มช่วงหลังดูดีกว่าอุรุกวัย มองว่าแอลจีเรียน่าเบียดชนะ
เนเธอร์แลนด์-เอกวาดอร์ คู่นี้แข่งขันเวลา 01.45 น. เนเธอร์แลนด์แข็งแกร่งกว่าเอกวาดอร์พอสมควร เจ้าบ้านคงไม่พลาดชัย
ออสเตรีย-เกาหลีใต้ คู่นี้แข่งขันเวลา 01.45 น. ออสเตรียมีศักยภาพที่เหนือกว่าเกาหลีใต้แบบชัดเจน เจ้าบ้านน่าชนะไม่ยาก
อังกฤษ-ญี่ปุ่น คู่นี้แข่งขันเวลา 01.45 น. ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กซ์ เทียบกันแล้วอังกฤษยังคงแข็งแกร่งกว่าญี่ปุ่น เจ้าบ้านน่าเป็นฝ่ายชนะไปได้
เซเนกัล-แกมเบีย คู่นี้แข่งขันเวลา 02.00 น. เซเนกัลศักยภาพเหนือกว่าแกมเบียแบบเห็นได้ชัด เจ้าบ้านคงไม่พลาดชัย
สเปน-อียิปต์ คู่นี้แข่งขันเวลา 02.00 น. สเปนได้เปรียบในบ้าน แถมขุมกำลังก็แข็งแกร่งลงตัวกว่าอียิปต์ เจ้าถิ่นน่าชนะได้
สหรัฐอเมริกา-โปรตุเกส คู่นี้แข่งขันเวลา 06.00 น. ช่วงเช้าวันที่ 1 เมษายน ตามเวลาไทย สหรัฐอเมริกายังมีปัญหาเรื่องฟอร์มไม่สม่ำเสมอ ขณะที่ฝั่งโปรตุเกสก็ลำบากเพราะเดินทางมาไกล มองแล้วคู่นี้น่าจบเจ๊ากัน
อาร์เจนตินา-แซมเบีย คู่นี้แข่งขันเวลา 06.15 น. ช่วงเช้าวันที่ 1 เมษายน ตามเวลาไทย ต้องยอมรับว่าคู่นี้ยังห่างชั้นกันมาก อาร์เจนตินาคงชนะได้แบบสบายๆ
แคนาดา-ตูนิเซีย คู่นี้แข่งขันเวลา 06.30 น. ช่วงเช้าวันที่ 1 เมษายน ตามเวลาไทย แคนาดาฟอร์มช่วงหลังดูดีกว่าตูนิเซีย เจ้าบ้านน่าคว้าชัยได้
บราซิล-โครเอเชีย คู่นี้เตะที่รัฐฟลอริดา ของสหรัฐอเมริกา แข่งขันเวลา 07.00 น. ช่วงเช้าวันที่ 1 เมษายน ตามเวลาไทย บราซิลมีความคุ้นชินสภาพแวดล้อมมากกว่าโครเอเชีย เชื่อว่าฝั่งบราซิลน่าชนะ
เม็กซิโก-เบลเยียม คู่นี้เตะที่รัฐอิลลินอยส์ ของสหรัฐอเมริกา แข่งขันเวลา 08.00 น. ช่วงเช้าวันที่ 1 เมษายน ตามเวลาไทย เม็กซิโกแม้จะได้เปรียบด้านสภาพแวดล้อม แต่ฝั่งเบลเยียมก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งดุดัน มองแล้วคู่นี้น่าจบเจ๊า