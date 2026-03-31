ทำความรู้จัก “เพชรเตชิน” ความหวังค่าย “บางแสนไฟต์คลับ” ล่าแชมป์ราชดำเนินครั้งแรก ศึก RWS เสาร์นี้ 4 เม.ย. “เมษามหาประลัย”
ศึก RWS วันเสาร์ที่ 4 เม.ย.นี้ เปิดฉากเดือน “เมษามหาประลัย” ด้วยคู่มวยเดือดต่อเนื่องตลอดทั้งเดือน โดยไฮไลต์สัปดาห์แรกอยู่ที่ไฟต์ชิงแชมป์รุ่น 115 ปอนด์ ของเวที เวทีมวยราชดำเนิน ระหว่างแชมป์ปัจจุบัน “เพชรเดช มวยเด็ด 789” ปะทะผู้ท้าชิงอันดับ 1 “เพชรเตชิน บางแสนไฟต์คลับ” ดีกรีแชมป์ Pryde รุ่นเดียวกัน
นี่คือครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของค่ายบางแสนไฟต์คลับ ที่นักชกของค่ายได้ขึ้นชิงเข็มขัดเวทีระดับโลกอย่างราชดำเนิน และ “เพชรเตชิน” คือความหวังสำคัญที่ถูกจับตามองอย่างมากในไฟต์นี้
ดาวรุ่งวัย 19 ปีจากศรีสะเกษรายนี้ ผ่านสังเวียนมาแล้วกว่า 70 ไฟต์ ฟอร์มช่วงหลังร้อนแรงต่อเนื่อง โดย 10 ไฟต์ล่าสุดพลาดท่าพ่ายเพียง 2 ครั้งเท่านั้น และเพิ่งโชว์ผลงานน็อก “ขุนศึก เพชรยินดีอะคาเดมี่” ในไฟต์ล่าสุดเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ผลงานเด่นที่สุดของเขาคือการคว้าแชมป์ Pryde TV รุ่น 115 ปอนด์ จากการเอาชนะคะแนน “ภูสิงห์ คลองสวนพลูรีสอร์ท” ซึ่งถือเป็นแชมป์เส้นแรกในประวัติศาสตร์ของค่ายบางแสนไฟต์คลับ และเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ชื่อของ “เพชรเตชิน” ถูกพูดถึงในวงกว้าง
ไฟต์นี้จึงไม่ใช่แค่โอกาสล่าแชมป์ราชดำเนินครั้งแรกของเจ้าตัว แต่ยังเป็นภารกิจสำคัญของทั้งค่าย ที่หวังสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ไปพร้อมกัน
อย่างไรก็ตาม งานนี้ไม่ง่าย เมื่ออีกฝั่งคือ “เพชรเดช” เบอร์หนึ่งของรุ่น และเจ้าของแชมป์ราชดำเนินถึง 3 เส้น ที่เพิ่งป้องกันตำแหน่งครั้งแรกได้อย่างสวยงาม ด้วยการน็อก “โฟร์วิน ศิษย์เจริญทรัพย์” ในศึก RWS เมื่อต้นปีที่ผ่านมา
บทสรุปคืนวันเสาร์นี้ ระหว่างความสดของผู้ท้าชิง กับความแกร่งของแชมป์ตัวจริง ใครจะได้กลับค่ายพร้อมเข็มขัดแชมป์รุ่น 115 ปอนด์ของเวทีราชดำเนิน แฟนมวยห้ามพลาดเด็ดขาด