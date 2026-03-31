การแข่งขันสนุกเกอร์รายการ ทัวร์ แชมเปี้ยนชิพ 2026 ชิงเงินรางวัลรวม 500,000 ปอนด์ ที่ แมนเชสเตอร์ เซนทรัล ประเทศอังกฤษ เมื่อ 31 มี.ค. เป็นการแข่งขับ รอบแรก เซสชั่นที่ 2 “เอฟวัน” หรือ เอฟ นครนายก – เทพไชยา อุ่นหนู ออกสตาร์ตโดยตามหลัง แบร์รี่ ฮอว์กิ้นส์ จอมเก๋าจากอังกฤษ 3-5 ใครได้ 10 เฟรมก่อนจะเป็นผู้ชนะ
เริ่มเซสชั่น 2 หวดกันต่ออีก 9 เฟรม เอฟ ได้เฟรมแรกก่อน 54-35 แต่ แบร์รี่ ฮอว์กินส์ ออกมาหวดเบรก 101 เอาชนะไป 131-0 ขึ้นนำ 6-4 เอฟ นครนายก ตายยาก กดคืน 3 เฟรมรวด 70-48, 75-2 และ 86-0 ขึ้นนำ 7-6
เฟรม 14 เอฟ มีพลาดให้เห็น เปิดช่องให้ ฮอว์กินส์ เอาชนะ 72-50 ไล่ตีเสมอเป็น 7-7 เฟรม เท่ากัน จากนั้น เอฟ ตั้งสมาธิ กลับมา 72-13 ขึ้นนำอีกครั้ง 8-7 เฟรม แต่ไม่วาย เฟรม 16 โดนฮอว์กินส์ ปาดแซง 68-48 ไล่เป็น 8-8
เฟรม 17 เอฟตามหลัง 21-60 เหลือแดง 2 ลูกบนโต๊ะ เอฟพยายามวางสนุ้ก ยื้อหลายครั้ง สุดท้ายทำไม่สำเร็จ แดงจ่อ ฮอว์กินส์ เก็บเฟรมนี้ 69-21 ขึ้นแท่นนำ 9-8
เฟรม 18 รูปเกมยังเหมือนเดิม ฮอว์กินส์ ออกมาแทงนำ 63-0 เอฟ ต้องพยายาม วางสนุ้ก จน ฮอว์กินส์ มีพลาดให้เห็นหลายครั้ง แม้ เอฟจะพยายามยื้อสุดๆแล้ว แต่ก็พ่ายในที่สุด 44-82 จบเกม เอฟ นครนายก ปิดฉากรอบแรกพ่าย 8-10 เฟรม แต่ การันตีเงินรายได้ 20,000 ปอนด์ หรือประมาณ 860,000 บาท