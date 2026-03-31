ฟาบริซิโอ โรมาโน กูรูลูกหนังคนดังรายงานว่า ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ บรรลุข้อตกลงในการแต่งตั้ง โรแบร์โต เด แซร์บี อดีตกุนซือ ไบรตัน และโอลิมปิก มาร์กเซย ให้เข้ามาทำหน้าที่ผู้จัดการทีมคนใหม่ด้วยสัญญายาว 5 ปี

สำหรับ สเปอร์ส เพิ่งแยกทางกับ อิกอร์ ทูดอร์ เฮดโค้ชชาวอิตาเลียนหลังเข้ามาทำหน้าที่เพียง 44 วันเนื่องจาก “ไก่เดือยทอง” ทำผลงานน่าผิดหวังด้วยการต้องดิ้นรนหนีตกชั้นหลังอยู่อันดับ 17 พรีเมียร์ลีก

ที่ผ่านมามีการเผยว่า สเปอร์ส กำลังผลักดันอย่างหนักในการผลักดัน โรแบร์โต เด แซร์บี อดีตกุนซือ ไบรตัน และโอลิมปิก มาร์กเซย ซึ่งกำลังว่างงานให้เข้ามาคุมทีมโดยทันที

ล่าสุด โรมาโน ระบุว่า สเปอร์ส ตกลงแต่งตั้ง เด แซร์บี เป็นเฮดโค้ชคนใหม่แล้วหลังกุนซือชาวอิตาเลียนตอบตกลงรับงาน โดยเจ้าตัวจะเซ็นสัญญา 5 ปี หรือถึงเดือน มิ.ย. 2031 กับ “ไก่เดือยทอง”

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