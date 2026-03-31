โรแบร์โต มาร์ติเนซ เฮดโค้ชทีมชาติโปรตุเกส ออกมาย้ำว่า คริสเตียโน โรนัลโด จะยังคงเป็นผู้เล่นคนสำคัญในการเล่นของทัพฝอยทอง

ปัจจุบัน คริสเตียโน โรนัลโด ดาวยิงตัวเก๋าจากสโมสรอัล นาสเซอร์ อายุ 41 ปีแล้ว อย่างไรก็ตามเขายังคงได้รับความไว้ใจจาก โรแบร์โต มาร์ติเนซ เฮดโค้ชทีมชาติโปรตุเกส และคาดว่าเขาจะยังได้สวมปลอกแขนกัปตันทีม พาทัพฝอยทองลุยฟุตบอลโลกสมัยที่ 6 ของตัวเอง แม้ว่าตอนนี้จะยังมีปัญหาอาการบาดเจ็บแฮมสตริงก็ตาม

โดยทางกุนซือทีมชาติโปรตุเกส ออกมาให้สัมภาษณ์ดาวยิงตัวเก๋ารายนี้ ว่า “คริสเตียโนคือกัปตันทีมของเรา เป็นตัวอย่างที่ดีและเป็นนักเตะที่มีความกระหายอย่างแท้จริง”

“เขาไม่ได้เป็นแค่นักเตะอายุ 41 ปี เขาเป็นนักเตะที่มีความกระหายในการพัฒนาตัวเองอยู่ทุกวัน เขาพิสูจน์ให้เห็นมาแล้วในการเป็นกัปตันที่ดีและสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเตะรุ่นน้อง”

“และในสนาม เขายิงไป 25 ประตู จาก 30 เกม เราประเมินผู้เล่นเป็นรายวัน ในแต่ละช่วงการฝึกซ้อม และมาตรฐานในทีมชาติถือว่าสูงที่สุดสำหรับทุกคน”

“เขามีอาการบาดเจ็บนิดหน่อย และน่าจะกลับมาซ้อมได้ในสัปดาห์หน้า มันไม่ใช่อาการที่รุนแรง คริสเตียโนคือกัปัตันของเรา เขาเป็นผู้เล่นที่สำคัญฐมาก เขาเป็นกัปตันของเราตอนเนชันส์ ลีก และมีส่วนสำคัญในพื้นที่สุดท้าย นั่นคือการเคลื่อนที่ในเขตโทษ”

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

อดีตนักแสดงบทพระ ตกอับ เดินเร่ร่อนจากลาดกระบังมานนทบุรี หางานแลกข้าวประทังชีวิต
2

สุดสลด พ่อเลิกงานไม่เจอลูก 3 คน ออกตามหาช็อก 3 พี่น้อง จมน้ำบ่อข้างบ้านเสียชีวิต
3

ฮือฮา ฝนหยุดกลางพิธีอัญเชิญ กรมหลวงชุมพร ประดิษฐานหน้าโรงพักแม่กลอง คอหวยส่องทะเบียนรถเครน
4

ราคาทองวันนี้ 15 ต.ค.69 ร่วงอีกแล้ว ประกาศ ราคาทองคำวันนี้ รีบเลย
5

ใครสายอดนอน(นอนน้อย)ต้องระวัง! เสี่ยงเป็น 4 โรคนี้ แนะวิธีปรับพฤติกรรม
6

หวยลาววันนี้ งวดประจำวันที่ 14 ตุลาคม 2569 ผลหวยพัฒนา ตรวจรางวัล ล่าสุด หวยลาว ออกอะไร
7

ความลับแตก! หนุ่มออสซี่อ้าง WFH ที่บ้าน แต่แอบอยู่สิงคโปร์ สุดท้ายถูกไล่ออก
8

สภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เปิดชื่อ 32 จังหวัด ฝนฟ้าคะนอง ลมแรงมาก
9

ธนาคารไทยพาณิชย์ แจงปมธนบัตรต้องสงสัยจาก ATM เผยผลตรวจสอบ
10

งวดที่แล้วเลขโหวตเข้าตรงๆ! น้องเนเน่ งวดนี้เลขเด็ดรถป้ายแดง แฟนๆขอซูมงวดนี้มาแน่