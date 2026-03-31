โรแบร์โต มาร์ติเนซ เฮดโค้ชทีมชาติโปรตุเกส ออกมาย้ำว่า คริสเตียโน โรนัลโด จะยังคงเป็นผู้เล่นคนสำคัญในการเล่นของทัพฝอยทอง
ปัจจุบัน คริสเตียโน โรนัลโด ดาวยิงตัวเก๋าจากสโมสรอัล นาสเซอร์ อายุ 41 ปีแล้ว อย่างไรก็ตามเขายังคงได้รับความไว้ใจจาก โรแบร์โต มาร์ติเนซ เฮดโค้ชทีมชาติโปรตุเกส และคาดว่าเขาจะยังได้สวมปลอกแขนกัปตันทีม พาทัพฝอยทองลุยฟุตบอลโลกสมัยที่ 6 ของตัวเอง แม้ว่าตอนนี้จะยังมีปัญหาอาการบาดเจ็บแฮมสตริงก็ตาม
โดยทางกุนซือทีมชาติโปรตุเกส ออกมาให้สัมภาษณ์ดาวยิงตัวเก๋ารายนี้ ว่า “คริสเตียโนคือกัปตันทีมของเรา เป็นตัวอย่างที่ดีและเป็นนักเตะที่มีความกระหายอย่างแท้จริง”
“เขาไม่ได้เป็นแค่นักเตะอายุ 41 ปี เขาเป็นนักเตะที่มีความกระหายในการพัฒนาตัวเองอยู่ทุกวัน เขาพิสูจน์ให้เห็นมาแล้วในการเป็นกัปตันที่ดีและสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเตะรุ่นน้อง”
“และในสนาม เขายิงไป 25 ประตู จาก 30 เกม เราประเมินผู้เล่นเป็นรายวัน ในแต่ละช่วงการฝึกซ้อม และมาตรฐานในทีมชาติถือว่าสูงที่สุดสำหรับทุกคน”
“เขามีอาการบาดเจ็บนิดหน่อย และน่าจะกลับมาซ้อมได้ในสัปดาห์หน้า มันไม่ใช่อาการที่รุนแรง คริสเตียโนคือกัปัตันของเรา เขาเป็นผู้เล่นที่สำคัญฐมาก เขาเป็นกัปตันของเราตอนเนชันส์ ลีก และมีส่วนสำคัญในพื้นที่สุดท้าย นั่นคือการเคลื่อนที่ในเขตโทษ”