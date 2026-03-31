เพจเฟซบุ๊ก “ข้อมูล สถิติ ฟุตบอลทีมชาติไทย” เปิดคะแนนหลังเกมที่ทีมฟุตบอลทีมชาติไทย เปิดบ้านเอาชนะ เติร์กเมนิสถาน ในเกม เอเชียน คัพ 2027 รอบคัดเลือก กลุ่มดี นัดที่ 6 พร้อมผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายได้สำเร็จ ทำให้อันดับโลกทีมชาติไทยขยับขึ้นมารั้งที่ 93 ของโลก

ทีมช้างศึก ทีมฟุตบอลทีมชาติไทย เปิดบ้านเอาชนะ เติร์กเมนิสถาน 2-1 ในเกม เอเชียน คัพ 2027 รอบคัดเลือก กลุ่มดี นัดที่ 6 พร้อมผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายได้สำเร็จ

หลังจบเกมดังกล่าว เพจเฟซบุ๊ก “ข้อมูล สถิติ ฟุตบอลทีมชาติไทย” ได้มีการเปิดเผยคะแนนฟีฟ่าแรงค์กิง โดยทีมชาติไทยจะมีคะแนนเพิ่ม +8.87 คะแนน จากเดิม 1243.27 คะแนน เพิ่มเป็น 1252.14 คะแนน ขยับจาก อันดับ 96 ของโลก มาอยู่ที่ 93 ของโลก และเป็นอันดับที่ 14 ของเอเชีย อย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งถือเป็นอันดับโลกที่ดีที่สุดในรอบ 17 ปี เลยทีเดียว

ขณะเดียวกันหากเกมระหว่าง ทีมชาติเบนิน กับ กินี ในการแข่งขันนัดอุ่นเครื่อง และหาก เบนิน แพ้ให้กับ กินี ไทยจะมีคะแนนแซงขึ้นไปอยู่ในอันดับที่ 92 ของโลกอีกด้วย

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

อดีตนักแสดงบทพระ ตกอับ เดินเร่ร่อนจากลาดกระบังมานนทบุรี หางานแลกข้าวประทังชีวิต
2

สุดสลด พ่อเลิกงานไม่เจอลูก 3 คน ออกตามหาช็อก 3 พี่น้อง จมน้ำบ่อข้างบ้านเสียชีวิต
3

ฮือฮา ฝนหยุดกลางพิธีอัญเชิญ กรมหลวงชุมพร ประดิษฐานหน้าโรงพักแม่กลอง คอหวยส่องทะเบียนรถเครน
4

ราคาทองวันนี้ 15 ต.ค.69 ร่วงอีกแล้ว ประกาศ ราคาทองคำวันนี้ รีบเลย
5

ใครสายอดนอน(นอนน้อย)ต้องระวัง! เสี่ยงเป็น 4 โรคนี้ แนะวิธีปรับพฤติกรรม
6

หวยลาววันนี้ งวดประจำวันที่ 14 ตุลาคม 2569 ผลหวยพัฒนา ตรวจรางวัล ล่าสุด หวยลาว ออกอะไร
7

ความลับแตก! หนุ่มออสซี่อ้าง WFH ที่บ้าน แต่แอบอยู่สิงคโปร์ สุดท้ายถูกไล่ออก
8

สภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เปิดชื่อ 32 จังหวัด ฝนฟ้าคะนอง ลมแรงมาก
9

ธนาคารไทยพาณิชย์ แจงปมธนบัตรต้องสงสัยจาก ATM เผยผลตรวจสอบ
10

งวดที่แล้วเลขโหวตเข้าตรงๆ! น้องเนเน่ งวดนี้เลขเด็ดรถป้ายแดง แฟนๆขอซูมงวดนี้มาแน่