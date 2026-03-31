เพจเฟซบุ๊ก “ข้อมูล สถิติ ฟุตบอลทีมชาติไทย” เปิดคะแนนหลังเกมที่ทีมฟุตบอลทีมชาติไทย เปิดบ้านเอาชนะ เติร์กเมนิสถาน ในเกม เอเชียน คัพ 2027 รอบคัดเลือก กลุ่มดี นัดที่ 6 พร้อมผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายได้สำเร็จ ทำให้อันดับโลกทีมชาติไทยขยับขึ้นมารั้งที่ 93 ของโลก
ทีมช้างศึก ทีมฟุตบอลทีมชาติไทย เปิดบ้านเอาชนะ เติร์กเมนิสถาน 2-1 ในเกม เอเชียน คัพ 2027 รอบคัดเลือก กลุ่มดี นัดที่ 6 พร้อมผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายได้สำเร็จ
หลังจบเกมดังกล่าว เพจเฟซบุ๊ก “ข้อมูล สถิติ ฟุตบอลทีมชาติไทย” ได้มีการเปิดเผยคะแนนฟีฟ่าแรงค์กิง โดยทีมชาติไทยจะมีคะแนนเพิ่ม +8.87 คะแนน จากเดิม 1243.27 คะแนน เพิ่มเป็น 1252.14 คะแนน ขยับจาก อันดับ 96 ของโลก มาอยู่ที่ 93 ของโลก และเป็นอันดับที่ 14 ของเอเชีย อย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งถือเป็นอันดับโลกที่ดีที่สุดในรอบ 17 ปี เลยทีเดียว
ขณะเดียวกันหากเกมระหว่าง ทีมชาติเบนิน กับ กินี ในการแข่งขันนัดอุ่นเครื่อง และหาก เบนิน แพ้ให้กับ กินี ไทยจะมีคะแนนแซงขึ้นไปอยู่ในอันดับที่ 92 ของโลกอีกด้วย