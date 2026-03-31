สเปอร์ สโมสรฟุตบอลดังจากพรีเมียร์ ลีก อังกฤษ ประกาศแต่ตงั้ โรแบร์โต เด แซร์บี โค้ชชาวอิตาเลียน เข้ามาเป็นเฮดโค้ชคนใหม่อย่างเป็นทางการแล้ว

ก่อนหน้านี้ สเปอร์ เพิ่งสั่งปลด อิกอร์ ทูดอร์ พ้นจากตำแหน่งกุนซือขัดตาทัพของพวกเขา หลังจากที่เจ้าตัวรับงานคุมทีมได้แค่ 44 วัน แต่ผลงานของทัพไก่เดือยทองยังไม่ดีขึ้น

และล่าสุดทางทีมดังจากกรุงลอนดอนได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการแล้ว ว่า พวกเขาได้แต่งตั้ง โรแบร์โต เด แซร์บี เข้ามาเป็นกุนซือคนใหม่ด้วยสัญญาระยะยาว ซึ่งมีการเปิดเผยว่าอยู่ที่ 5 ปี แต่ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการขอเอกสารทำงาน หรือ เวิร์กเพอร์มิต

“ความสำคัญเรื่องเป้าหมายระยะสั้นของเรา คือ การทำอันดับในตารางคะแนนพรีเมียร์ ลีก ให้ดีขึ้น ซึ่งมันจะเป็นโฟกัสทั้งหมดจนกว่าจะสิ้นเสียงสุดนกหวีดสุดท้ายของเกมสุดท้ายในฤดูกาลนี้ ผมกำลังเฝ้ารอที่จะได้ออกไปที่สนามซ้อมและทำงานร่วมกับนักเตะเพื่อทำสิ่งนั้นให้สำเร็จ” เดแซร์บี กล่าวหลังเข้ารับตำแหน่ง

สำหรับ สเปอร์ตอนนี้พวกเขาหล่นไปอยู่อันดับ 17 ของตารางคะแนน และสุ่มเสี่ยงต่อการตกชั้นไปเล่นในลีกแชมเปียนชิพ

 

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