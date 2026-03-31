โซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการของทีมฟุตบอลทีมชาติไทย เผยคลิป ทีมฟุตบอลชุดยู-23 ที่เพิ่งจบการแข่งขันที่ประเทศจีน ส่งแรงใจเชียร์ ช้างศึกรุ่นพี่ ที่ทำศึกในฟุตบอลเอเชียน คัพ รอบคัดเลือก

ทีมช้างศึก ทีมฟุตบอลทีมชาติไทย เปิดบ้านเอาชนะ เติร์กเมนิสถาน 2-1 ในเกม เอเชียน คัพ 2027 รอบคัดเลือก กลุ่มดี นัดที่ 6 พร้อมผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายได้สำเร็จ

โดยเพจอย่างเป็นทางการของ ทีมฟุตบอลทีมชาติไทย ได้มีการเผยแพร่คลิป ที่นักเตะทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี ที่เพิ่งจบการแข่งขันฟุตบอล4 เส้า รายการCFA Team China International Youth Tournament Xi’an ที่เมืองซีอาน ประเทศจีน ร่วมลุ้นและให้กำลังทีมชาติไทยชุดใหญ่

จากคลิปดังกล่าว ทีมฟุตบอลทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี ได้รวมตัวกันลุ้นทีมฟุตบอลทีมชาติไทย ก่อนจะเฮลั่น เมื่อ มานูเอล ทอม เบียรห์ สวมบทฮีโร่ ยิงประตูชัยให้ทีมชาติไทย เฉือนเอาชนะ เติร์กเมนิสถานไป

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