รอฟเชน เมเรดอฟ เฮดโค้ชเติร์กเมนิสถาน เปิดเผยหลัง ทีมพ่าย ทีมชาติไทย 1-2 ในเกมสุดท้าย เอเชียน คัพ รอบคัดเลือก กลุ่ม ดี และทำให้ เติร์กเมนิสถานตกรอบอย่างเจ็บปวด โดย เติร์กเมนิสถาน เป็นอันดับ 2 มี 12 คะแนน ส่วนไทยมี 15 คะแนนจาก 6 นัด ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ที่ซาอุดิอาระเบีย ในปี 2027 ว่า
“ผมคิดว่าจริงๆ เราทั้งคู่ควรได้เข้ารอบด้วยกัน แต่เนื่องจากกฎการแข่งขัน เอาเข้าเพียงแค่ทีมเดียว เราภูมิใจกับเด็กทุกคนในทีม ทุกคนยังมีอนาคตที่สดใสรออยู่”
“การเล่นหญ้าเทียมไม่ได้แตกต่าง แต่ทั้งหมดขึ้นอยู่กับเกมการแข่งขัน หญ้าจริงหรือหญ้าเทียมไม่ได้เกิดความแตกต่าง จากผลที่เกิดขึ้นจะนำข้อมูลไปพัฒนาต่อไป”
“ส่วนการเปลี่ยนตัวโค้ชของทีมชาติไทย (มาซาทาดะ อิชิอิ เป็น แอนโธนี ฮัดสัน) ผมไม่เห็นความแตกต่างอะไรเลย”