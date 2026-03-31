แม็ก3เม็ด เผยคลิปวินาที ไลฟ์สกอร์ แจ้งเตือน ทีมชาติไทย ได้ประตูออกนำ 2-1 เพียงไม่กี่วินาที ก่อนที่ มานูเอล ทอม เบียรห์ จะโหม่งเข้าประตู ทั้งๆที่เจ้าตัวดูอยู่ที่สนาม

เหตุการดังกล่าวเกิดขึ้นช่วงท้ายเกม หลัง ทีมชาติไทย ยังเสมอกับ เติร์กเมนิสถาน 1-1 และกำลังได้ลุ้นประตูจากจังหวะเตะมุม ทว่า ไลฟ์สกอร์ เว็บสำหรับเช็คผลการแข่งขัน กับแจ้งเตือนว่าทีมชาติไทยได้ประตูขึ้นนำ ก่อนจังหวะเตะมุมดังกล่าว จากนั้นถัดมาไม่กี่วินาที มานูเอล ทอม เบียรห์ ก็มาโหม่งประตูชัยให้ทีมชาติไทย ออกนำ 2-1 ก่อนจะเป็นประตูชัย

โดย แม็ก3เม็ด เผยคลิปวินาทีดังกล่าว พร้อมแคมชั่นว่า “ไลฟ์สกอร์บอกมา” เล่นเอางงไปตามๆกัน

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