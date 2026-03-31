ธีราทร บุญมาทัน แบ๊กซ้ายทีมชาติพอใจปิดจ๊อบตัวเองได้สำเร็จพาทีมชาติไทยเข้ารอบเอเชียน คัพ พร้อมยอมรับไม่ชัวร์ว่าจะได้ไปร่วมเล่นหรือไม่
ทีมชาติไทย เพิ่งเฉือนชนะเติร์กเมนิสถาน 2-1 ผ่านเข้ารอบสุดท้ายเอเชียน คัพ 2027 ที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
หลังเกม “อุ้ม”ธีราทร บุญมาทัน แข้งจอมเก๋าทีมชาติไทย กล่าวว่า ดีใจที่คว้าชัยชนะให้แฟนบอล และทีมชาติไทย ถ้าผลจบลงด้วยผลเสมอบรรยากาศคงไม่เป็นแบบนี้ ส่วนครึ่งหลังที่ถอดหน้ากาก เพราะว่าไม่ถนัด ต้องขอโทษสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ด้วยที่ย้ำมาในเรื่องนี้ เพราะกลัวว่าจะเจ็บเพิ่ม แต่มันบังวิสัยทัศน์ในการเล่นจริงๆ เลยเลือกที่จะถอดหน้ากาก ส่วนตัวก็รู้สึกว่าจมูกโอเคขึ้นมาแล้ว
ธีราทรกล่าวอีกว่า เราคาดหวังว่าจะแอสซิสต์ได้ในเกมนี้ รวมทั้งแฟนบอลและทุกคนก็คาดหวังจากเราในเกมนี้ ก็ลงไปทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ทุกคนทำได้ดีมาก เกมนี้เป็นเกมที่กดดัน เครียดมาก ตอนนอนสะดุ้งตลอด ผลชนะในวันนี้ก็ทำให้กลับไปนอนสบายขึ้น
“ผมคิดว่ามันก็เป็นเรื่องยากอยู่ (ในการเล่นเอเชียนคัพ 2027 รอบสุดท้าย) เพราะผมก็อายุมากขึ้นด้วย และครั้งนี้แค่มาทำตามจ๊อบให้ทีมชาติไทยผ่านเข้ารอบไปให้ได้ ผมไม่อยากให้ทีมชาติไทยมานั่งอยู่บ้าน และนั่งดูทีมชาติอื่นเล่น มาครั้งนี้แค่ต้องการพาทีมชาติไทยผ่านเข้ารอบไปให้ได้แค่นั้นเอง”
ผู้สื่อข่าวถามว่าในเอเชี่ยนคัพ 2027 รอบสุดท้ายจะเป็นทัวร์นาเมนต์ใหญ่สุดท้ายหรือไม่ ธีราทร กล่าวว่า ก็คิดว่าเป็นอย่างนั้น แต่ตนยังไม่รู้เลยว่าจะมีชื่อติดไปหรือเปล่า เพราะว่าอีกหลายเดือน ซึ่งเอเชี่ยนคัพรอบที่แล้วก็มีหลายคนที่ไปร่วมลำบากกันมาที่อุซเบกิสถาน โดยในรอบคัดเลือก แต่บางคนก็ไม่ได้เล่นในรอบสุดท้าย โค้ชที่พาเราไปคัดก็ยังไม่ได้รอบสุดท้ายเลย
“มันก็ไม่มีใครรู้หรอกว่า ใครจะติด ใครจะอยู่ หรือใครจะไป สุดท้ายขึ้นอยู่กับผลงาน และคนที่โค้ชเลือกเข้ามาที่เขาคิดว่าเหมาะสมในแทคติคของเขา อย่างแคมป์นี้บางคนที่ไม่ได้เล่นก็มีเสียงวิพากษณ์วิจารณ์ แต่สุดท้ายแล้วทุกคนก็ได้แสดงให้เห็น อย่างทอม เบียรห์ ที่ไม่ได้เล่นกับสโมสร แต่คาแรคเตอร์ก็ตอบสนองการเล่นของโค้ชได้ และวันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าทำได้ตามจ๊อบอย่างยอดเยี่ยม”
ธีราทร กล่าวถึงกรณีที่ “เจ” ชนาธิป สรงกระสินธ์ รุ่นน้องกัปตันทีมชื่นชมว่าไม่มีใครมาทดแทนได้ว่า “มันไม่มีใครแทนใครได้หรอก มันเป็นโอกาสของตัวเอง ตอนที่ผมเป็นดาวรุ่งขึ้นมา ผมก็แค่มองรุ่นพี่แล้วจะเอาชนะรุ่นพี่ให้ได้ เพื่อขึ้นมาเล่นในตำแหน่งแบ๊กซ้ายตัวจริงให้ได้เทานั้นเอง สิ่งสำคัญที่สุดคุณต้องเล่นในแบบของตัวเองที่ถนัด และเก่งในแบบของตัวเอง”