อิตาลีพลาดการเข้าร่วม ฟุตบอลโลก เป็นหนที่ 3 ติดต่อกัน หลังดวลแข้ง 120 นาทีเสมอกับบอสเนีย แล้วเป็นฝั่งบอสเนียยิงจุดโทษแม่นกว่าคว้าตั๋วสู่รอบสุดท้าย
การแข่งขัน ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก รอบเพลย์ออฟ โซนยุโรป รอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม บอสเนียเปิดสนามสตาดิโอน บิลิโน โปลเย รับการมาเยือนของ “อัซซูรี”อิตาลี
ครึ่งแรกนาที 15 นิโคลา วาซิลจ์ จ่ายบอลพลาดไปเข้าเท้า นิโคโล บาเรลลา ดักได้แล้วไหลต่อให้ มอยส์ เคน ยิงเสียบตาข่ายอย่างเฉียบคม หมดสิทธิ์ที่วาซิลจ์จะเซฟได้ อิตาลีออกนำ 1-0
นาที 20 บอสเนียมีโอกาสลุ้นตีเสมอ จากจังหวะเปิดเตะมุมเข้ากลางแล้วผู้เล่นอิตาลีโหม่งสกัดออกมาหน้าเขตโทษ อิวาน บาซิช จึงยิงสวนด้วยขวาแบบเต็มๆ จานลุยจิ ดอนนารุมมา ยังยืนถูกตำแหน่งกระโดดปัดทิ้งไปได้
นาที 41 อมาร์ เมมิช มีพื้นที่กระชากบอลส่อหลุดเดี่ยว อเลสซานโดร บัสโตนี จึงเสียบสกัดทำฟาวล์ก่อนที่เมมิชจะไปถึงเขตโทษ ผู้ตัดสินควักใบแดงให้บัสโตนีทันทีเพราะมองว่าเป็นกองหลังตัวสุดท้ายแล้ว อิตาลีเหลือผู้เล่น 10 คน แต่ก็ยังคงนำอยู่ 1-0
ครึ่งหลังนาที 51 เป็นฝั่งบอสเนียที่มีลุ้นประตู เคริม อลายเบโกวิช เก็บบอลได้บริเวณหน้าเขตโทษเยื้องไปทางซ้าย ก่อนจะล็อกเข้าขวาแล้วสับไกยิง จานลุยจิ ดอนนารุมมา ต้องออกแรงทุบทิ้ง
นาที 72 เคริม อลายเบโกวิช เลี้ยงจี้เข้าพื้นที่ด้านซ้ายของเขตโทษ ก่อนแปะย้อนออกมาบริเวณหน้าเขตโทษให้ เบนยามิน ทาฮิโรวิช สับไกยิง จานลุยจิ ดอนนารุมมา ยังเหนียวล้มตัวปัดทิ้งไม่ให้บอสเนียได้ประตู
นาที 79 แฟนบอลเจ้าบ้านเฮลั่นสนาม อมาร์ เดดิช เปิดบอลจากฝั่งขวาไปถึงเสาสอง เอดิน เชโก ขึ้นโขกติดเซฟนายทวารแล้วลูกยังไม่ไปไหน ฮาริส ทาบาโควิช จึงตามมาจิ้มซ้ำระยะเผาขนไม่เหลือ บอสเนียตีเสมอ 1-1
นาที 87 บอสเนียเกือบได้ประตูชัย เอสมีร์ บายรักทาเรวิช เปิดจากด้านซ้ายเข้ากลางให้ เออร์เมดิน เดมิโรวิช ชิงจังหวะขึ้นโขกตรงกรอบ จานลุนจิ ดอนนารุมมา ซูเปอร์เซฟล้มตัวปัดทิ้งทันแบบหวุดหวิด หมดเวลา 90 นาทีเสมอกัน 1-1 ต้องต่อเวลาพิเศษ
ช่วงต่อเวลาครึ่งแรกนาที 105+1 อิตาลีเกือบขึ้นนำ มาร์โค ปาเลสตรา เปิดบอลจากฝั่งขวาไปถึงเสาสอง ฟรานเชสโก ปิโอ เอสโปซิโต จึงได้ขึ้นโขกมุมแคบ นิโคลา วาซิลจ์ ยังกระโดดบล็อกออกไปได้
ครึ่งหลังนาที 119 เป็นโอกาสของบอสเนีย อมาร์ เดดิช ไหลบอลให้ เบนยามิน ทาฮิโรวิช รับได้บริเวณหน้าเขตโทษแล้วยิงด้วยขวาลูกพุ่งเรียดเฉียดเสานิดเดียว หมดเวลา 120 นาทีสกอร์เสมอกัน 1-1 ต้องตัดสินด้วยการยิงจุดโทษ
ผลการดวลจุดโทษปรากฏว่าฝั่งบอสเนียยิงเข้าทั้ง 4 คน ขณะที่อิตาลียิงเข้าเพียงคนเดียว โดยคนที่พลาดเป็น ฟรานเชสโก ปิโอ เอสโปซิโต (ยิงออก) และไบรอัน คริสตันเต (ชนคาน) บอสเนียจึงชนะจุดโทษ 4-1
บอสเนียจึงได้ไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายหนที่ 2 ในประวัติศาสตร์ของชาติ (นับตั้งแต่แยกตัวจากยูโกสลาเวีย) ต่อจากเมื่อคราวปี 2014 โดยรอบแบ่งกลุ่มจะเข้าไปอยู่สายบีร่วมกับเจ้าภาพร่วมแคนาดา, กาตาร์, สวิตเซอร์แลนด์
ขณะที่อิตาลีซึ่งมีดีกรีเป็นอดีตแชมป์โลก 4 สมัย ต้องพลาดการไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเป็นหนที่ 3 ติดต่อกันแล้ว หลังจากที่ตกรอบคัดเลือกมาแบบต่อเนื่องทั้งในปี 2014 และ 2018
ส่วนคู่อื่น สวีเดนเปิดบ้านชนะโปแลนด์ 3-2 สวีเดนจะได้เตะรอบแบ่งกลุ่มฟุตบอลโลกในสายเอฟร่วมกับเนเธอร์แลนด์, ญี่ปุ่น, ตูนิเซีย
โคโซโวแพ้คาบ้านต่อตุรกี 0-1 ตุรกีจะได้เตะรอบแบ่งกลุ่มฟุตบอลโลกในสายดีร่วมกับเจ้าภาพสหรัฐอเมริกา, ปารากวัย, ออสเตรเลีย
สาธารณรัฐเช็กเสมอกับเดนมาร์กในเวลา 90 นาที 1-1 (หลังต่อเวลาเสมอ 2-2, สาธารณรัฐเช็กชนะ 3-1) สาธารณรัฐเช็กจะได้เตะรอบแบ่งกลุ่มฟุตบอลโลกในสายเอร่วมกับเจ้าภาพเม็กซิโก, แอฟริกาใต้, เกาหลีใต้