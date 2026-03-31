เจนนาโร กัตตูโซ ขอโทษแฟนบอลหลังไม่สามารถนำอิตาลีผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายฟุตบอลโลก 2026 เผยยังคงรู้สึกภูมิใจในเหล่าลูกทีมอยู่ดี
เจนนาโร กัตตูโซ เฮดโค้ช “อัซซูรี”อิตาลี กล่าวขอโทษแฟนบอลหลังไม่สามารถนำทีมผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายฟุตบอลโลก 2026 เผยยังคงรู้สึกภูมิใจในเหล่าลูกทีม พร้อมระบุว่าทุกคนไม่สมควรเผชิญผลลัพธ์เช่นนี้
ในเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก รอบเพลย์ออฟ โซนยุโรป รอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม อิตาลีไปเยือนแล้วเสมอบอสเนียในเวลา 90 นาที และ 120 นาที 1-1 ก่อนจะเป็นบอสเนียที่ชนะการดวลจุดโทษ 4-1
แมตช์นี้อิตาลีนำก่อนจาก มอยส์ เคน นาที 15 แต่ทีมเยือนก็ต้องมาเหลือผู้เล่น 10 คน อเลสซานโดร บัสโตนี ถูกไล่ออกนาที 41 หลังจากนั้นบอสเนียตีเสมอได้จาก ฮาริส ทาบาโควิช 79
บอสเนียได้ไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายหนที่ 2 ในประวัติศาสตร์ (นับตั้งแต่แยกตัวจากยูโกสลาเวีย) ต่อจากเมื่อคราวปี 2014 ขณะที่อิตาลีต้องพลาดการลุยฟุตบอลโลกเป็นครั้งที่ 3 ติดต่อกัน หลังจากที่ตกรอบคัดเลือกทั้งในปี 2014 และ 2018
กัตตูโซกล่าวว่า “ผมขอโทษที่ทำไม่สำเร็จ แต่นักเตะทุ่มเททุกอย่างแล้ว ทุกคนลงสนามด้วยความพยายามและความมุ่งมั่น พวกเขาไม่สมควรได้ผลลัพธ์เช่นนี้ ถึงกระนั้นผมก็ยังคงรู้สึกภูมิใจในตัวลูกทีมอยู่ดี เราเล่นกันได้ดี แต่เราก็รู้สึกเจ็บปวดและผิดหวัง”
ทางด้าน เซอร์เก บาร์บาเรซ นายใหญ่บอสเนีย กล่าวว่า “เรามีความเชื่อมั่นตั้งแต่แรก ผมบอกให้นักเตะสนุกกับเกม พวกเขามีความแข็งแกร่ง ผมภูมิใจในตัวพวกเขา และผมยังบอกกับนักเตะว่าหลังจากนี้เราจะต้องเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ใหญ่ทุก 2 ปีให้ได้”