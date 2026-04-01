ไทเกอร์ วูดส์ ปฏิเสธข้อหาขับรถขณะมึนเมา, ทำลายทรัพย์สิน และไม่ยอมตรวจวัดแอลกอฮอล์ในเลือด แต่ยอมรับว่าดูหน้าจอโทรศัพท์ตอนประสบอุบัติเหตุรถคว่ำ

ไทเกอร์ วูดส์ โปรกอล์ฟอดีตมือ 1 ของโลกชาวอเมริกัน ปฏิเสธข้อหาขับรถขณะมึนเมา, ทำลายทรัพย์สิน และไม่ยอมตรวจวัดแอลกอฮอล์ในเลือด แต่ยอมรับว่าดูหน้าจอโทรศัพท์ตอนเกิดเหตุ จากกรณีที่เจ้าตัวประสบอุบัติเหตุรถคว่ำเมื่อวันที่ 27 มีนาคม

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในที่รัฐฟลอริดา โดยวูดส์วัย 50 ปี ขับรถรถพลิกคว่ำขณะพยายามแซงรถบรรทุกฉีดน้ำแรงดันสูง ทำให้โปรกอล์ฟรายนี้ต้องคลานออกจากรถผ่านทางประตูด้านผู้โดยสาร แต่ยังดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ

หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ทำการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจของวูดส์ ซึ่งผลออกมาไม่มีปัญหาอะไร แต่เจ้าตัวกลับปฏิเสธการตรวจปัสสาวะ และเจ้าหน้าที่ระบุว่าโปรรายนี้แสดงอาการมึนเมาด้วย ทำให้ถูกตั้งข้อหาดังกล่าว

ในรายงานการจับกุมระบุว่าวูดส์มียาแก้ปวดฤทธิ์รุ่นแรงอย่างไฮโดรโคโดนอยู่ในกระเป๋า 2 เม็ด โดยเจ้าหน้าที่ยังระบุอีกว่าโปรดังรายนี้มีอาการแปลกๆ อาทิ เซื่องซึม, เหงื่อออกมาก, ม่านตาขยายผิดปกติ และมีอาการสะอึกตลอดการสอบสวน

เจ้าหน้าที่เผยว่าได้สอบถามกับวูดส์ในที่เกิดเหตุ ซึ่งโปรรายนี้บอกว่าตนไม่เห็นรถบรรทุกเพราะกำลังก้มดูโทรศัพท์มือถือและเปลี่ยนสถานีวิทยุ รวมถึงยอมรับว่ามีการกินยาตามใบสั่งแพทย์ แต่ยืนยันว่าไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์

ล่าสุด ศาลเขตมาร์ติน ในรัฐฟลอริดา เผยเอกสารแสดงว่าวูดส์ได้ยื่นคำให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ซึ่งโปรรายนี้ได้เรียกร้องให้ทำการพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุนเป็นลำดับต่อไป

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