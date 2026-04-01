บราซิล เอาชนะ โครเอเชีย 3-1 ส่วน อาร์เจนตินา ถล่ม แซมเบีย ขาดลอย 5-0 ในเกมอุ่นเครื่องทีมชาติเพื่อเตรียมตัวก่อนศึกฟุตบอลโลก 2026

การแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาติ เมื่อวันที่ 1 เม.ย. คู่ที่น่าสนใจ “แซมบ้า” บราซิล พบกับ “ตราหมากรุก” โครเอเชีย ซึ่งต่างได้ไปเล่นในฟุตบอลโลก 2026 ที่สนามกลาง แคมป์ปิง เวิลด์ร สเตเดียม เมืองออร์แลนโด ประเทศสหรัฐอเมริกา

เกมนี้ บราซิล วาง มาเตอุส คุนญา, วินิซิอุส จูเนียร์ และชูเอา เปโดร นำทัพส่วน โครเอเชีย จัด อิวาน เปริซิช ลูกา โมดริช และอังเดร ครามาริช เป็นแกนหลัก

Brazil forward Vinícius Júnior (10) is defended by Croatia midfielder Petar Sucic (17) during the first half of an international friendly soccer game, Tuesday, March 31, 2026, in Orlando, Fla. (AP Photo/Kevin Kolczynski)

 

ผลปรากฏว่า บราซิล เป็นฝ่ายเอาชนะไป 3-1 โดยเกมนี้พวกเขาได้ประตูจาก ดานิโล นาที 45+2, อิกอร์ ติอาโก นาที 88 (จุดโทษ) และกาเบรียล มาร์ติเนลลี นาที 90+2 ส่วน โครเอเชีย ได้จาก ลอฟโร มาเยอร์ นาที 84

Argentina’s Lionel Messi celebrates scoring his side’s second goal against Zambia during a friendly soccer match in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, March 31, 2026. (AP Photo/Rodrigo Abd)

 

ส่วนผลอีกคู่ที่น่าสนใจ “ฟ้าขาว” อาร์เจนตินา เปิดสนาม เอสตาดิโอ อัลเบอร์โต โชเซ อาร์มันโด ในกรุงกรุงบัวโนสไอเรส ถล่ม แซมเบีย ขาดลอย 5-0 โดยเกมนี้เจ้าถิ่นได้ประตูจาก ฆูเลียน อัลวาเรซ นาทีที่ 4, ลิโอเนล เมสซี นาทีที่ 43, นิโคลัส โอตาเมนดี นาที 50 (จุดโทษ), โดมินิก ชานดา (ทำเข้าประตูตัวเอง) นาที 68 และวาเลนติน บาร์โก นาที 90+4

 

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