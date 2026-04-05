ออสการ์ อดีตเพลย์เมกเกอร์ทีมชาติบราซิลที่เคยโด่งดังกับเชลซี ประกาศแขวนสตั๊ดแล้วด้วยวัย 34 ปี สืบเนื่องจากที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจ
ออสการ์ อดีตเพลย์เมกเกอร์ทีมชาติบราซิล ประกาศแขวนสตั๊ดแล้วด้วยวัย 34 ปี สืบเนื่องจากที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจ หลังมีอาการไม่สบายระหว่างทดสอบสมรรถภาพร่างกายกับต้นสังกัดอย่างเซาเปาโล แห่งลีกบ้านเกิด
ผลการตรวจของออสการ์พบว่าเจ้าตัวมีภาวะวาสโซวาเกิลซินโคป ซึ่งเป็นอาการหมดสติที่เกิดจากความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจลดลงอย่างเฉียบพลัน ส่งผลให้เจ้าตัวต้องยกเลิกสัญญากับเซาเปาโลที่ยังเหลืออยู่ 2 ปี
ดาวเตะแซมบ้าเผยว่า “ผมอยากลงเล่นมากกว่านี้ ผมคิดว่าตัวเองอยู่ในจุดที่มีความสามารถและอายุที่ยังเล่นได้มากกว่านี้ แต่โชคร้ายที่เรื่องนี้เกิดขึ้น ตอนนี้ผมขอประกาศเลิกเล่นฟุตบอล และจะยังคงสนับสนุนเซาเปาโลต่อไปในฐานะกองเชียร์”
สำหรับออสการ์เป็นที่รู้จักกันดีที่สุดสมัยเจ้าตัวค้าแข้งกับเชลซี แห่งอังกฤษ โดยเจ้าตัวมีส่วนร่วมนำทีมได้แชมป์พรีเมียร์ลีก 2 สมัย และยูฟ่า แชมเปียนส์ ลีก 1 สมัย นอกจากนี้ เขายังเคยเล่นให้ทีมชาติไป 48 นัด ยิงได้ 12 ประตู