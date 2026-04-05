โปรแกรมบอล คืนนี้มีศึกเอฟเอ คัพ เวสต์แฮม ยูไนเต็ด จะเปิดบ้านเจอลีดส์ ยูไนเต็ด ด้านเซเรีย อา อินเตอร์ มิลาน ต้องเจอคู่แข่งที่แข็งแกร่งอย่างโรมา

โปรแกรมบอล 5 เมษายน 2569

ฟุตบอลเอฟเอ คัพ อังกฤษ

รอบก่อนรองชนะเลิศ

เวสต์แฮม ยูไนเต็ด-ลีดส์ ยูไนเต็ด คู่นี้แข่งขันเวลา 22.30 น. ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กซ์ เป็นแมตช์ระหว่าง 2 ทีมจากพรีเมียร์ลีก “ขุนค้อน”เวสต์แฮม ยูไนเต็ด เปิดสนามลอนดอน สเตเดียม รับการมาเยือนของ “ยูงทอง”ลีดส์ ยูไนเต็ด

เส้นทางที่ผ่านมา เวสต์แฮมเริ่มต้นจากรอบสาม เสมอควีนสพาร์ก เรนเจอร์ส 1-1 (หลังต่อเวลาชนะ 2-1), รอบสี่ เสมอเบอร์ตัน อัลเบียน 0-0 (หลังต่อเวลาชนะ 1-0) และรอบห้า เสมอเบรนต์ฟอร์ด 2-2 (หลังต่อเวลาเสมอ 2-2, ชนะจุดโทษ 5-3)

ส่วนลีดส์เริ่มจากรอบสาม ชนะดาร์บี เคาน์ตี 3-1, รอบสี่ เสมอเบอร์มิงแฮม ซิตี้ 1-1 (หลังต่อเวลาเสมอ 1-1, ชนะจุดโทษ 4-2) และรอบห้า ชนะนอริช ซิตี้ 3-0

เกมนี้คาดว่าเจ้าบ้านจะจัด ปาโบล, วาเลนติน กาสเตยานอส, จาร์ร็อด โบเวน ลงสนาม ขณะที่ทีมเยือนคงใช้งาน โดมินิก คัลเวิร์ต-เลวิน, ลูคัส เมชา, เบรนเดน อารอนสัน

เวสต์แฮมคงยอมทิ้งเกมนี้เพราะต้องไปมุ่งเน้นหนีตกชั้นในพรีเมียร์ลีก แต่ลีดส์ก็ไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีนัก มองแล้วคู่นี้คงยืดเยื้อเกิน 90 นาที

ฟุตบอลบุนเดสลีกา เยอรมนี

อูนิโอน เบอร์ลิน-ซังต์. เพาลี คู่นี้แข่งขันเวลา 20.30 น. ถ่ายทอดสดทางบีอิน สปอร์ตส์ 3 อูนิโอน เบอร์ลิน เป็นทีมที่เก่งในบ้าน คู่แข่งอย่างซังต์. เพาลี ก็เป็นรองอย่างเห็นได้ชัด เจ้าถิ่นคงไม่พลาด 3 คะแนน

ไอน์ทรักต์ แฟรงก์เฟิร์ต-โคโลญจน์ คู่นี้แข่งขันเวลา 22.30 น. ถ่ายทอดสดทางบีอิน สปอร์ตส์ 3 ไอน์ทรักต์ แฟรงก์เฟิร์ต ศักยภาพเหนือกว่าโคโลญจน์ เจ้าบ้านน่าเก็บชัยได้

ฟุตบอลเซเรีย อา อิตาลี

เกรโมเนเซ-โบโลญญา คู่นี้แข่งขันเวลา 20.00 น. ถ่ายทอดสดทางทรู พรีเมียร์ ฟุตบอล 3 เกรโมเนเซอยู่ในกลุ่มลุ้นหนีตกชั้น ดูแล้วเป็นรองโบโลญญาพอสมควร ทีมเยือนน่าบุกชนะไหว

ปิซา-โตริโน คู่นี้แข่งขันเวลา 23.00 น. ถ่ายทอดสดทางทรู พรีเมียร์ ฟุตบอล 3 ปิซาจ่อตกชั้นเต็มที แต่ฝั่งโตริโนก็ไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีนัก มองแล้วคู่นี้น่าเจ๊ากัน

อินเตอร์ มิลาน-โรมา คู่นี้แข่งขันเวลา 01.45 น. ถ่ายทอดสดทางทรู พรีเมียร์ ฟุตบอล 3 อินเตอร์ มิลาน หวังเก็บชัยเพื่อเพิ่มแต้มให้เข้าใกล้ตำแหน่งแชมป์ ทางด้านโรมากำลังมุ่งแย่งโควต้าท็อปโฟร์ แต่เทียบกันแล้วอินเตอร์แข็งแกร่งครบเครื่องกว่า น่าเบียดชนะได้

ฟุตบอลลา ลีกา สเปน

เคตาเฟ-แอธเลติก บิลเบา คู่นี้แข่งขันเวลา 19.00 น. ถ่ายทอดสดทางบีอิน สปอร์ตส์ 1 เคตาเฟได้เปรียบในบ้าน แถมฟอร์มช่วงหลังก็ไม่เป็นรองแอธเลติก บิลเบา เจ้าถิ่นน่าชนะ

บาเลนเซีย-เซลตา บีโก คู่นี้แข่งขันเวลา 21.15 น. ถ่ายทอดสดทางบีอิน สปอร์ตส์ 1 บาเลนเซียฟอร์มช่วงหลังพอใช้ได้ ขณะที่เซลตา บีโก กำลังอยู่ในช่วงฟอร์ไม่ดี เจ้าบ้านน่าเบียดคว้าชัย

เรอัล โอเบียโด-เซบียา คู่นี้แข่งขันเวลา 23.30 น. ถ่ายทอดสดทางบีอิน สปอร์ตส์ 1 ทั้งคู่กำลังดิ้นรนหนีตกชั้น แต่เกมนี้เรอัล โอเบียโด ได้เปรียบในบ้าน โอกาสเป็นฝ่ายชนะจึงมีค่อนข้างสูงกว่า

เดปอร์ติโบ อลาเบส-โอซาซูนา คู่นี้แข่งขันเวลา 02.00 น. ถ่ายทอดสดทางบีอิน สปอร์ตส์ 1 เดปอร์ติโบ อลาเบส ฟอร์มช่วงหลังไม่เลว ทางด้านโอซาซูนาหวังผลจากเกมนอกบ้านไม่ค่อยได้ เจ้าถิ่นน่าเบียดชนะ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนฝนตกหนักถึงหนักมาก ฉบับที่ 1 โดนเต็มๆวันที่ 18-25 ต.ค.นี้
2

ราคาทองวันนี้ 17 ต.ค.69 สมาคมค้าทองคำ ประกาศ ราคาทองคำวันนี้ เปิดตลาดแล้ว เผยราคาล่าสุด
3

นายช่างหึงโหด ทารุณ ‘นศ.สาว’ ขังในบ้าน 3 วัน ขืนใจซ้ำ แฉตร.ไกล่เกลี่ยให้รับเงินเยียวยา
4

หวยลาววันนี้ งวดประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2569 ผลหวยพัฒนา ตรวจรางวัล ล่าสุด หวยลาว ออกอะไร
5

ปิดฉาก 40 ปี KFC เตรียมเปลี่ยนมาขายโค้กปีหน้า แทน เป๊ปซี่
6

ด่วน! ตร.ปะทะกลุ่มคนร้าย จนท.เสียชีวิต 1 บาดเจ็บ 2 คนร้ายเสียชีวิต 1 ระทึกนราธิวาส
7

ตรวจหวย ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 ตุลาคม 2569
8

แห่อาลัย "น้องข้าวโพด" นักศึกษาสาววัย 23 ปี เพื่อน ๆ สุดเศร้า
9

คฑา ชินบัญชร เผยดวง 3 ราศีเฮงยืนหนึ่ง ดาวอาทิตย์ยกเข้า 18 ต.ค. เปิดทางเริ่มต้นใหม่อย่างโดดเด่น
10

กดเซฟไว้เลย! 5 สเต็ป สยบ “แมลงสาบตัวเล็ก” พาหะนำโรคร้าย ให้สิ้นซากยกรัง