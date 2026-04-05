โปรแกรมบอล คืนนี้มีศึกเอฟเอ คัพ เวสต์แฮม ยูไนเต็ด จะเปิดบ้านเจอลีดส์ ยูไนเต็ด ด้านเซเรีย อา อินเตอร์ มิลาน ต้องเจอคู่แข่งที่แข็งแกร่งอย่างโรมา
โปรแกรมบอล 5 เมษายน 2569
ฟุตบอลเอฟเอ คัพ อังกฤษ
รอบก่อนรองชนะเลิศ
เวสต์แฮม ยูไนเต็ด-ลีดส์ ยูไนเต็ด คู่นี้แข่งขันเวลา 22.30 น. ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กซ์ เป็นแมตช์ระหว่าง 2 ทีมจากพรีเมียร์ลีก “ขุนค้อน”เวสต์แฮม ยูไนเต็ด เปิดสนามลอนดอน สเตเดียม รับการมาเยือนของ “ยูงทอง”ลีดส์ ยูไนเต็ด
เส้นทางที่ผ่านมา เวสต์แฮมเริ่มต้นจากรอบสาม เสมอควีนสพาร์ก เรนเจอร์ส 1-1 (หลังต่อเวลาชนะ 2-1), รอบสี่ เสมอเบอร์ตัน อัลเบียน 0-0 (หลังต่อเวลาชนะ 1-0) และรอบห้า เสมอเบรนต์ฟอร์ด 2-2 (หลังต่อเวลาเสมอ 2-2, ชนะจุดโทษ 5-3)
ส่วนลีดส์เริ่มจากรอบสาม ชนะดาร์บี เคาน์ตี 3-1, รอบสี่ เสมอเบอร์มิงแฮม ซิตี้ 1-1 (หลังต่อเวลาเสมอ 1-1, ชนะจุดโทษ 4-2) และรอบห้า ชนะนอริช ซิตี้ 3-0
เกมนี้คาดว่าเจ้าบ้านจะจัด ปาโบล, วาเลนติน กาสเตยานอส, จาร์ร็อด โบเวน ลงสนาม ขณะที่ทีมเยือนคงใช้งาน โดมินิก คัลเวิร์ต-เลวิน, ลูคัส เมชา, เบรนเดน อารอนสัน
เวสต์แฮมคงยอมทิ้งเกมนี้เพราะต้องไปมุ่งเน้นหนีตกชั้นในพรีเมียร์ลีก แต่ลีดส์ก็ไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีนัก มองแล้วคู่นี้คงยืดเยื้อเกิน 90 นาที
ฟุตบอลบุนเดสลีกา เยอรมนี
อูนิโอน เบอร์ลิน-ซังต์. เพาลี คู่นี้แข่งขันเวลา 20.30 น. ถ่ายทอดสดทางบีอิน สปอร์ตส์ 3 อูนิโอน เบอร์ลิน เป็นทีมที่เก่งในบ้าน คู่แข่งอย่างซังต์. เพาลี ก็เป็นรองอย่างเห็นได้ชัด เจ้าถิ่นคงไม่พลาด 3 คะแนน
ไอน์ทรักต์ แฟรงก์เฟิร์ต-โคโลญจน์ คู่นี้แข่งขันเวลา 22.30 น. ถ่ายทอดสดทางบีอิน สปอร์ตส์ 3 ไอน์ทรักต์ แฟรงก์เฟิร์ต ศักยภาพเหนือกว่าโคโลญจน์ เจ้าบ้านน่าเก็บชัยได้
ฟุตบอลเซเรีย อา อิตาลี
เกรโมเนเซ-โบโลญญา คู่นี้แข่งขันเวลา 20.00 น. ถ่ายทอดสดทางทรู พรีเมียร์ ฟุตบอล 3 เกรโมเนเซอยู่ในกลุ่มลุ้นหนีตกชั้น ดูแล้วเป็นรองโบโลญญาพอสมควร ทีมเยือนน่าบุกชนะไหว
ปิซา-โตริโน คู่นี้แข่งขันเวลา 23.00 น. ถ่ายทอดสดทางทรู พรีเมียร์ ฟุตบอล 3 ปิซาจ่อตกชั้นเต็มที แต่ฝั่งโตริโนก็ไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีนัก มองแล้วคู่นี้น่าเจ๊ากัน
อินเตอร์ มิลาน-โรมา คู่นี้แข่งขันเวลา 01.45 น. ถ่ายทอดสดทางทรู พรีเมียร์ ฟุตบอล 3 อินเตอร์ มิลาน หวังเก็บชัยเพื่อเพิ่มแต้มให้เข้าใกล้ตำแหน่งแชมป์ ทางด้านโรมากำลังมุ่งแย่งโควต้าท็อปโฟร์ แต่เทียบกันแล้วอินเตอร์แข็งแกร่งครบเครื่องกว่า น่าเบียดชนะได้
ฟุตบอลลา ลีกา สเปน
เคตาเฟ-แอธเลติก บิลเบา คู่นี้แข่งขันเวลา 19.00 น. ถ่ายทอดสดทางบีอิน สปอร์ตส์ 1 เคตาเฟได้เปรียบในบ้าน แถมฟอร์มช่วงหลังก็ไม่เป็นรองแอธเลติก บิลเบา เจ้าถิ่นน่าชนะ
บาเลนเซีย-เซลตา บีโก คู่นี้แข่งขันเวลา 21.15 น. ถ่ายทอดสดทางบีอิน สปอร์ตส์ 1 บาเลนเซียฟอร์มช่วงหลังพอใช้ได้ ขณะที่เซลตา บีโก กำลังอยู่ในช่วงฟอร์ไม่ดี เจ้าบ้านน่าเบียดคว้าชัย
เรอัล โอเบียโด-เซบียา คู่นี้แข่งขันเวลา 23.30 น. ถ่ายทอดสดทางบีอิน สปอร์ตส์ 1 ทั้งคู่กำลังดิ้นรนหนีตกชั้น แต่เกมนี้เรอัล โอเบียโด ได้เปรียบในบ้าน โอกาสเป็นฝ่ายชนะจึงมีค่อนข้างสูงกว่า
เดปอร์ติโบ อลาเบส-โอซาซูนา คู่นี้แข่งขันเวลา 02.00 น. ถ่ายทอดสดทางบีอิน สปอร์ตส์ 1 เดปอร์ติโบ อลาเบส ฟอร์มช่วงหลังไม่เลว ทางด้านโอซาซูนาหวังผลจากเกมนอกบ้านไม่ค่อยได้ เจ้าถิ่นน่าเบียดชนะ