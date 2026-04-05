ซุปเปอร์บอน สิงห์มาวิน โพสต์ยืนยันให้นักมวยในสังกัดอ่านสัญญาก่อนทุกครั้ง และที่หากต้องเซ็นสัญญาแทนจะต้องได้รับความยินยอมจากนักชกก่อนเท่านั้น
จากกรณีที่ รถถัง จิตรเมืองนนท์ อดีตแชมป์โลก ONE โพสต์แฉถูกปลอมลายเซ็นต์นับ 30 ลายเซ็น ทั้งๆ ที่จริงๆ เซ็นต์ไปเพียง 1 ลายเซ็น จนต้องให้ทนายส่วนตัวไปคุย ซึ่งผู้ปลอมลายเซ็น ยอมรับการกระทำทั้งหมด
รถถัง โพสต์ข้อความว่า “ที่เงียบเพราะให้เกียรติเสมอแต่ในเมื่อความเงียบของผมแล้วทำให้คุณดึงเวลาขนาดนี้ผมก็มีความรู้สึกและอดทนจนถึงขีดสุดแล้วจริงๆ“
“เริ่มแบบไม่รู้ตัว เพราะตัวเองอยู่ในห้องและมีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาบอกพร้อมกระดาษใบเดียวและบอกเราว่าต้องเซ็นเพื่อที่จะเข้ามวยรอบแน่นอนก่อนตอนนั้นผมคิดเสมอว่าผมมีแค่ความจริงใจไม่มีอะไรเลย และในกระดาษใบนั้น ไม่มีโอกาสได้อ่านและทบทวนเพราะอ่านไม่ออก มันเป็นภาษาอังกฤษ โดยความ ซื่อ ของผมบวกกับความจริงใจที่มีเลยเซ็นไป เวลาผ่านไป2ปีที่ผ่านมาผมได้ไปรับสินค้าตัวหนึ่งมาและมีชายอีกคนโทรมาว่าผมว่ารับเองไม่ได้เพราะมีสัญญาอยู่ ผมเลยงง ตั้งแต่วันนั้นผมได้เดินเรื่องของสัญญาทุกคนที่ผมสามารถคุยได้ โดยไม่ใช้ทนายเพราะคิดว่าเราคือพี่น้องกัน แต่ก็โดนปัดมาตลอด จนมาถึงวันที่เกิดเป็นคลิปนี้ขึ้นมา ที่ผมออกมาในวันนี้ ผมแค่มารักษาสิทธิ์ของผมเหมือนผมโดน…เพราะสิ่งที่ผมได้รับในสัญญาไม่ใช่ใบเดียวคือ30กว่าใบผมงง ทุกใบมีลายเซ็นต์ผมหมดเลยผมเลยคิดว่ามันแปลกๆละผมเลยให้ทนายของผมนัดประชุมกับชายคนนั้นในเรื่องนี้ ทนายผมได้ถามเขาว่าในใบที่เหลือใครเป็นคนลงนาม ชายคนนั้นเขาเป็นคนสุขภาพ บุรุษมากเค้ายอมรับว่าเค้าลงนามเอง ที่ผมออกมาในวันนี้ไม่ได้อยากทะเลาะหรือมีปัญหากับใคร แต่ในเมื่อผมโดนแบบนี้ผมแค่อยากออกมาสู้เพื่อความถูกต้องเท่านั้น”
จากนั้น ขุนศึก ซุปเปอร์บอนเทรนนิงแคมป์ ได้โพสต์ข้อความว่า “เหมือนกับผมเลยไม่รู้มาก่อนต้องโดนห้ามชกที่อื่น 1 ปี ไม่เคยเห็นสัญญา และไม่ได้เซ็นเอง”
เกี่ยวกับเรื่องนี้ ซุปเปอร์บอน สิงห์มาวิน ได้โพสต์ข้อความตอบโต้ว่า ในส่วนของนักมวยที่เคยอยู่กับผม ที่บอกว่าโดนปลอมลายเซ็นนี้ผมยืนยันได้ว่า ไม่ใช่เรื่องจริง ผมจะเล่าให้ฟัง ทุกครั้งที่นักมวยในค่ายผมจะขึ้นชก ทุกคนจะได้รับและเห็นสัญญาก่อนเสมอ และทุกครั้งผมจะถามนักมวยทุกคนว่าชกไหม และถ้านักมวยชกผมถึงจะส่งสัญญาให้เซ็น อาจจะมีในบางกรณีที่นักมวยไม่อยู่และผมเซ็นแทน แต่ในกรณีนี้ผมก็จะถามนักมวยก่อนทุกครั้งว่ารับรายการชกหรือไม่ นักมวยต้องตอบตกลงเท่านั้นผมถึงจะเซ็นแทนในฐานะหัวหน้าค่าย
และอย่าลืมว่าก่อนหน้านี้ที่ไม่มีรายการชกก่อนที่จะมาอยู่กับผม ก่อนที่จะได้ชกวัน คุณอยากชกแค่ไหนคุณไม่เคยถามถึงว่าสัญญาเป็นยังไงคุณถามแค่ว่าค่าตัวเท่าไหร่คุณก็ตอบตกลงที่จะชกและเซ็นสัญญาเองทั้งนั้นเพราะคุณไม่มีทางเลือก แต่พอคุณมีชื่อเสียงขึ้นมาคุณกลับมาโจมตี รายการวันและผม ที่ช่วยเหลือคุณให้เป็นที่รู้จัก ผมฝากให้คิดนะคับ