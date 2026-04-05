เมืองทอง ยูไนเต็ด แม้ว่าจะโดนเชียงราย ยูไนเต็ด บุกมายิงประตูขึ้นนำก่อน แต่ว่ายังเร่งเครื่องครึ่งเวลาหลัง กลับมาแซงชนะหวุดหวิดโอกาสรอดตกชั้นเริ่มมีหนทางมากขึ้น
ฟุตบอลบีวายดี ซีไลออน 6 ลีกหนึ่ง ฤดูกาล 2025-26 เมื่อ 5 เม.ย. “กิเลนผยอง”เมืองทอง ยูไนเต็ด รองบ๊วยของตารางคะแนนเปิดบ้านหนีตกชั้นด้วยการรับมือ “กว่างโซ้งมหาภัย”สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด อันดับ 10
เกมนี้มีประตูเกิดขึ้นเร็วตั้งแต่นาทีที่ 12 เมื่อดูดู ซิลวา ส่งบอลตุงตาข่ายให้เชียงรายขึ้นนำก่อน 1-0 หลังจากนั้นแม้ว่าเมืองทองจะครองบอลมากกว่าแต่กลับสร้างโอกาสจบสกอร์ได้ไม่มากเท่าไหร่นัก
อย่างไรก็ตามนาที 71 คคนะ คำยก ได้ยิงในกรอบเขตโทษตุงตาข่ายเป็นประตูที่สองของตัวเองในซีซั่นนี้พากิเลนผยองตามตีเสมอ 1-1 จากนั้นนาที 75 วิลเลียม พ็อพพ์ ยิงเผาขนให้เมืองทองแซง 2-1
จากชัยชนะนัดนี้ทำให้เมืองทองเก็บเพิ่มเป็น 21 คะแนนจากการลงสนาม 26 นัด แม้ว่าจะรั้งรองบ๊วยแต่ว่ามีแต้มตามหลังสุโขทัย เอฟซี อันดับสุดท้ายที่จะรอดตกชั้นเพียง 3 คะแนนเท่านั้น ขณะที่ยังเหลือโปรแกรมอีก 4 แมตช์