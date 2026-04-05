นครราชสีมา เอฟซี แม้ว่าจะได้เล่นในบ้านตัวเองแต่ว่าเอาชนะอุทัยธานี เอฟซี ไม่ได้ ยังต้องลุ้นเหนื่อยหนีตกชั้นต่อไป ขณะที่ชลบุรี เอฟซี โชว์โหดถล่มระยองยับเยิน

ฟุตบอลบีวายดี ซีไลออน 6 ลีกหนึ่ง ฤดูกาล 2025-26 เมื่อ 5 เม.ย. ที่สนามเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา “สวาทแคท”นครราชสีมา เอฟซี ทีมอันดับสุดท้ายของตารางคะแนนเปิดบ้านรับมือ “ช้างป่าห้วยขาแข้ง”อุทัยธานี เอฟซี ทีมอันดับ 11 ที่ยังไม่ปลอดภัยกับการรอดตกชั้น

เกมนี้แม้ว่าเจ้าบ้านจะพยายามอย่างหนักในการเปิดหน้าบุกเพื่อเก็บชัยชนะเพื่อทำอันดับหนีโซนตกชั้นให้ได้ แต่สุดท้ายทำอะไรกันไม่ได้จบเกมด้วยการเสมอ 0-0 ส่งให้เจ้าบ้านมีเพิ่มเป็น 18 คะแนนจาก 25 นัด มีแต้มห่างจากสุโขทัยที่จะรอดตกชั้น 6 คะแนน ขณะที่ยังเหลือโปรแกรมแข่งอีก 5 แมตช์

ส่วนผลคู่อื่น เมือทอง ยูไนเต็ด เปิดบ้านชนะ สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด 2-1, ชลบุรี เอฟซี ชนะ ระยอง เอฟซี 4-1 และลำพูน วอริเออร์ ชนะ อยุธยา ยูไนเต็ด 2-0

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