หลักฐานชัด คาร์ลอส อิวรี ดาวเตะสิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด เจตนาสาวหมัดใส่ วิลเลียน พ็อพพ์ แข้งเมืองทอง ยูไนเต็ด แม้ว่าจะไม่โดนแต่เจตนาชัดเจน รับใบแดงไป

เกมฟุตบอลไทยลีก เมื่อ 5 เม.ย. ที่ธันเดอร์ โดม สเตเดียม “กิเลนผยอง”เมืองทอง ยูไนเต็ด รองบ๊วยเปิดบ้านรับมือ “กว่างโซ้งมหาภัย”สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด โดยเกมนี้ทีมเยือนได้ประตูนำก่อนตั้งแต่นาทีที่ 12 แต่ว่าเมืองทองเร่งเครื่องกลับมาแซงชนะ 2-1

แมตช์นี้ทีมเยือนเหลือผู้เล่น 10 คนในนาที 87 จากการที่ มนตรี พรหมสวัสดิ์ โดนใบเหลืองที่ 2 เป็นใบแดง และขณะที่เมืองทองนำอยู่พยายามสกัดเกมบุกของเชียงราย วิลเลียน พ็อพพ์ แสดงความสะใจจากการสกัดบอลได้ ซึ่งอยู่ใกล้กับ คาร์ลอส อิวรี นักเชียงราย ปรากฏว่าอิวรีเจตนาต่อพ็อพพ์แม้ว่าจะไม่โดน แต่เมื่อผู้ตัดสินเช็กวีเออาร์แล้วพบว่าอิวรีเจตนาเล่นนอกเกมจึงต้องควักใบแดงไล่ออก ทำให้ทีมเยือนเหลือผู้เล่นเพียง 10 คน ส่วนเจ้าแม้ว่าจะชนะยังต้องหนีตกชั้นต่อไป

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