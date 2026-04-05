เสี่ยฮั่น มิตติ ติยะไพรัช ประธานสโมสรเชียงรายสุดเดือดหลังจบเกมเยือนพ่ายเมืองทองแถมเหลือ 9 คน ชี้เข้าใจว่าทุกคนอยากช่วยเมืองทองแต่ไม่ควรใช้วิธีแบบนี้
ฟุตบอลไทยลีก เมื่อ 5 เม.ย. เกมที่เมืองทอง ยูไนเต็ด เปิดบ้านกลับมาแซงชนะ “กว่างโซ้งมหาภัย”สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด 2-1 โดยทีมเยือนนำก่อน แต่เจ้าบ้านกลับมายิงแซง แถมเชียงรายต้องเหลือผู้เล่นเพียง 9 คน อย่างไรก็ดีเมืองทองยังรั้งรองบ๊วยต้องดิ้นรนหนีตกชั้นต่อไป
หลังเกม “เสี่ยฮั่น” มิตติ ติยะไพรัช ประธานขึ้นแถลงข่าว พร้อมกับกล่าวว่า เสียดายวันนี้เกมเพี้ยนไปหมด ฟุตบอลวันนี้มันไม่ใช่ฟุตบอล เราทุกคนไม่อยากเห็นเมืองทองตกชั้น แต่การช่วยเหลือกันมันไม่ใช่วิธีแบบนี้ ถ้าผมแพ้ในเกมฟุตบอลผมยอมรับแต่ไม่ใช่แบบนี้
คงไม่สัมภาษณ์ยาวแล้วเอาแค่นี้แหละ ทุกคนอยากช่วยเมืองทองแต่ไม่ใช่วิธีแบบนี้
สำหรับเมืองทองแม้ว่าจะรั้งรองบ๊วยแต่ว่ามีแต้มตามหลังสุโขทัย เอฟซี อันดับสุดท้ายที่จะรอดตกชั้นเพียง 3 คะแนน ขณะที่ยังเหลือโปรแกรมแข่งอีก 4 นัด ขณะที่เชียงรายอยู่อันดับ 10 มีแต้มมากกว่าทีมอันดับสุดท้ายที่จะตกชั้นอย่างพลังกาญจน์ เอฟซี 7 คะแนน