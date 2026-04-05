เสี่ยฮั่น มิตติ ติยะไพรัช ประธานสโมสรเชียงรายสุดเดือดหลังจบเกมเยือนพ่ายเมืองทองแถมเหลือ 9 คน ชี้เข้าใจว่าทุกคนอยากช่วยเมืองทองแต่ไม่ควรใช้วิธีแบบนี้

ฟุตบอลไทยลีก เมื่อ 5 เม.ย. เกมที่เมืองทอง ยูไนเต็ด เปิดบ้านกลับมาแซงชนะ “กว่างโซ้งมหาภัย”สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด 2-1 โดยทีมเยือนนำก่อน แต่เจ้าบ้านกลับมายิงแซง แถมเชียงรายต้องเหลือผู้เล่นเพียง 9 คน อย่างไรก็ดีเมืองทองยังรั้งรองบ๊วยต้องดิ้นรนหนีตกชั้นต่อไป

หลังเกม “เสี่ยฮั่น” มิตติ ติยะไพรัช ประธานขึ้นแถลงข่าว พร้อมกับกล่าวว่า เสียดายวันนี้เกมเพี้ยนไปหมด ฟุตบอลวันนี้มันไม่ใช่ฟุตบอล เราทุกคนไม่อยากเห็นเมืองทองตกชั้น แต่การช่วยเหลือกันมันไม่ใช่วิธีแบบนี้ ถ้าผมแพ้ในเกมฟุตบอลผมยอมรับแต่ไม่ใช่แบบนี้

คงไม่สัมภาษณ์ยาวแล้วเอาแค่นี้แหละ ทุกคนอยากช่วยเมืองทองแต่ไม่ใช่วิธีแบบนี้

สำหรับเมืองทองแม้ว่าจะรั้งรองบ๊วยแต่ว่ามีแต้มตามหลังสุโขทัย เอฟซี อันดับสุดท้ายที่จะรอดตกชั้นเพียง 3 คะแนน ขณะที่ยังเหลือโปรแกรมแข่งอีก 4 นัด ขณะที่เชียงรายอยู่อันดับ 10 มีแต้มมากกว่าทีมอันดับสุดท้ายที่จะตกชั้นอย่างพลังกาญจน์ เอฟซี 7 คะแนน

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนฝนตกหนักถึงหนักมาก ฉบับที่ 1 โดนเต็มๆวันที่ 18-25 ต.ค.นี้
2

ราคาทองวันนี้ 17 ต.ค.69 สมาคมค้าทองคำ ประกาศ ราคาทองคำวันนี้ เปิดตลาดแล้ว เผยราคาล่าสุด
3

นายช่างหึงโหด ทารุณ ‘นศ.สาว’ ขังในบ้าน 3 วัน ขืนใจซ้ำ แฉตร.ไกล่เกลี่ยให้รับเงินเยียวยา
4

หวยลาววันนี้ งวดประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2569 ผลหวยพัฒนา ตรวจรางวัล ล่าสุด หวยลาว ออกอะไร
5

ปิดฉาก 40 ปี KFC เตรียมเปลี่ยนมาขายโค้กปีหน้า แทน เป๊ปซี่
6

ด่วน! ตร.ปะทะกลุ่มคนร้าย จนท.เสียชีวิต 1 บาดเจ็บ 2 คนร้ายเสียชีวิต 1 ระทึกนราธิวาส
7

ตรวจหวย ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 ตุลาคม 2569
8

แห่อาลัย "น้องข้าวโพด" นักศึกษาสาววัย 23 ปี เพื่อน ๆ สุดเศร้า
9

คฑา ชินบัญชร เผยดวง 3 ราศีเฮงยืนหนึ่ง ดาวอาทิตย์ยกเข้า 18 ต.ค. เปิดทางเริ่มต้นใหม่อย่างโดดเด่น
10

กดเซฟไว้เลย! 5 สเต็ป สยบ “แมลงสาบตัวเล็ก” พาหะนำโรคร้าย ให้สิ้นซากยกรัง