ลีดส์ ยูไนเต็ด ดวลแข้งสุดดราม่ากับเวสต์แฮม ยูไนเต็ด สุดท้ายเป็นลีดส์ที่เฉียบคมกว่าในการยิงจุดโทษ ทำให้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ เอฟเอ คัพ หนแรกในรอบ 39 ปี
การแข่งขันฟุตบอล เอฟเอ คัพ อังกฤษ รอบก่อนรองชนะเลิศ เมื่อวันที่ 5 เมษายน เป็นแมตช์ระหว่าง 2 ทีมจากพรีเมียร์ลีก “ขุนค้อน”เวสต์แฮม ยูไนเต็ด เปิดสนามลอนดอน สเตเดียม รับการมาเยือนของ “ยูงทอง”ลีดส์ ยูไนเต็ด
เริ่มเกมมาเพียง 2 นาที ลีดส์เกือบได้เฮ โนอาห์ โอกาฟอร์ แย่งบอลจากผู้เล่นเวสต์แฮมได้บริเวณหน้าเขตโทษ จากนั้นสับไกยิงหวังให้ลูกเสียบมุม อัลฟงส์ อเรโอลา ยังเหนียวพุ่งปัดทิ้งไปได้
นาที 6 โอกาสเป็นของฝั่งเวสต์แฮมบ้าง จาร์ร็อด โบเวน สบช่องกระชากบอลหลุดเข้าทางด้านซ้ายของเขตโทษ ก่อนตบมาบริเวณเสาแรกให้ วาเลนติน กาสเตยานอส จิ้มเปลี่ยนทางลูกจะเข้าอยู่แล้ว ลูคัส แปร์รี ซูเปอร์เซฟล้มตัวปัดทันอย่างไม่น่าเชื่อ
นาที 13 เวสต์แฮมมีลุ้นอีกครั้ง อดามา ตราโอเร ไหลบอลไปทางพื้นที่ด้านซ้ายของเขตโทษให้ จาร์ร็อด โบเวน สปีดมายิงด้วยซ้ายข้างถนัดลูกพุ่งตรงกรอบ ลูคัส แปร์รี ยังไวล้มตัวปัดได้หวุดหวิด
นาที 26 โนอาห์ โอกาฟอร์ วิ่งมารับบอลทางด้านซ้ายแล้วจ่ายยัดเข้าเขตโทษ อาโอะ ทานากะ รับได้ก่อนดึงหาช่องแล้วยิงแฉลบขากองหลังลูกพุ่งแสกหน้านายทวารกระแทกคานเข้าประตูไป ลีดส์ออกนำ 1-0
นาที 33 ลีดส์เกือบได้ประตูเพิ่ม โนอาห์ โอกาฟอร์ พาบอลขึ้นมาแล้วแทงเข้าพื้นที่เขตโทษให้ อันทอน สตัก หลุดมาสับไกยิง อัลฟงส์ อเรโอลา ออกมาปิดมุมไวเลยเซฟได้อย่างยอดเยี่ยม จบครึ่งแรก “ยูงทอง” ยังนำอยู่ 1-0
ครึ่งหลังนาที 73 ผู้ตัดสินดูวีเออาร์จังหวะที่ เบรนเดน อารอนสัน หลุดเข้าพื้นที่เขตโทษแล้วถูก แม็กซ์ คิลแมน เสียบล้มลง ก่อนเป่าให้จุดโทษแก่ลีดส์ โดมินิก คัลเวิร์ต-เลวิน รับหน้าที่สังหารเข้าไปในนาที 75 ทีมเยือนบวกเพิ่มเป็น 2-0
นาที 81 เป็นฝั่งลีดส์ที่เกือบได้ประตูเพิ่มอีก เซบาสเตียน บอร์นาว แย่งบอลจากเท้านักเตะคู่แข่งได้ในแดนเวสต์แฮม ก่อนจะตัดสินใจยิงจากระยะไกล อัลฟงส์ อเรโอลา ต้องออกแรงปัดออกหลัง
นาที 90+3 จาร์ร็อด โบเวน รับบอลได้ทางด้านขวาของเขตโทษแล้วแต่งหาช่องยิงไปชนเสาสอง บอลเด้งมาหา มาเตอุส แฟร์นานเดส พักแล้วยิงซ้ำจ่อๆ ไม่เหลือซาก เวสต์แฮมตีไข่แตกมาเป็น 1-2
นาที 90+6 แฟนบอลเจ้าบ้านเฮลั่นสนาม อดามา ตราโอเร เลี้ยงบอลบุกมาทางฝั่งซ้ายแล้วเปิดเข้ากลาง อักเซล ดิซาซี จึงโฉบมากระโดดยกเท้าจิ้มเปลี่ยนทางบอลเข้าประตูไป เวสต์แฮมตีเสมอ 2-2 และหมดเวลา 90 นาทีด้วยสกอร์นี้ ทำให้ต้องต่อเวลาพิเศษออกไป
ช่วงต่อเวลานาที 91 มาลิก ดิยุฟ หวดบอลจากแดนตัวเองขึ้นหน้า ลูคัส แปร์รี ขยับออกมาโหม่งสกัดแต่โดนเหลี่ยมไม่ดี วาเลนติน กาสเตยานอส จึงวิ่งไปถึงลูกแล้วตวัดยิงข้ามเส้นประตู แต่กาสเตยานอสล้ำหน้าก่อนแล้ว เวสต์แฮมชวดแซงนำ
นาที 101 เวสต์แฮมเฮเก้ออีกครั้ง จาร์ร็อด โบเวน ยิงจากระยะประมาณ 25 หลา บอลพุ่งผ่านมือนายทวารไปชนเสาแล้วเด้งมาเข้าทาง ปาโบล ตวัดยิงซ้ำเข้าไป แต่ปาโบลอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าไปก่อนแล้ว หมดเวลา 120 นาทียังเสมอกันอยู่ 2-2 ต้องตัดสินด้วยจุดโทษ
ผลการดวลจุดโทษปรากฏว่าฝั่งลีดส์ยิง 5 คน เข้าประตูไป 4 คน พลาดเพียงแค่ โยเอล ปิรู (ติดเซฟ) ขณะที่ฝั่งเวสต์แฮมยิง 4 คน เข้าเพียง 2 คน โดยคนที่พลาดคือ จาร์ร็อด โบเวน (ติดเซฟ) กับปาโบล (ติดเซฟ) ลีดส์จึงชนะไป 4-2
ทำให้ลีดส์ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศรายการนี้ครั้งแรกในรอบ 39 ปี โดยหนล่าสุดที่ถึงจุดนี้ได้ก็ต้องย้อนไปเมื่อคราวฤดูกาล 1986-87 เลยทีเดียว
ส่วนผลการจับสลากรอบรองชนะเลิศปรากฏว่าลีดส์จะได้เจอกับทีมในพรีเมียร์ลีกอีกรายอย่างเชลซี ขณะที่รองแชมป์เก่าแมนเชสเตอร์ ซิตี้ จากพรีเมียร์ลีก จะพบกับเซาธ์แฮมป์ตัน จากลีกแชมเปียนชิพ
สำหรับรอบรองชนะเลิศทั้ง 2 คู่จะแข่งขันกันที่สนามเวมบลีย์ สเตเดียม กรุงลอนดอน ในวันที่ 25-26 เมษายนนี้