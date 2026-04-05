ลีดส์ที่เพิ่งดวลจุดโทษชนะเวสต์แฮมมาหมาดๆ จะได้ดวลแข้งกับเชลซี ส่วนแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ถูกจับให้เจอเซาธ์แฮมป์ตัน ในรอบรองชนะเลิศ เอฟเอ คัพ

ฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตบอล เอฟเอ คัพ อังกฤษ ทำการจับสลากประกบคู่รอบรองชนะเลิศเมื่อวันที่ 5 เมษายน หลังจบคู่รอบก่อนรองชนะเลิศระหว่าง 2 ทีมจากพรีเมียร์ลีกอย่างเวสต์แฮม ยูไนเต็ด-ลีดส์ ยูไนเต็ด ในวันเดียวกัน

ปรากฏว่าลีดส์ที่เพิ่งผ่านด่านเวสต์แฮมด้วยผลเสมอในเวลา 120 นาที 2-2 แล้วชนะจุดโทษ 4-2 จะได้เจอคู่แข่งจากพรีเมียร์ลีกด้วยกันอย่างเชลซี ส่วนรองแชมป์เก่าแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ทีมพรีเมียร์ลีกอีกราย จะพบเซาธ์แฮมป์ตัน จากลีกแชมเปียนชิพ

สำหรับรอบรองชนะเลิศทั้ง 2 คู่จะแข่งขันกันที่สนามเวมบลีย์ สเตเดียม กรุงลอนดอน ในวันที่ 25-26 เมษายนนี้ ส่วนรอบชิงชนะเลิศจะเตะกันที่เวมบลีย์เช่นเดิม แข่งขันวันที่ 16 พฤษภาคม

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