ผลฟุตบอล 5 เมษายน 2569 อินเตอร์ มิลาน เพิ่มโอกาสคว้าแชมป์เซเรีย อา หลังเปิดบ้านอัดโรมา ด้านเอฟเอ คัพ ลีดส์ ยูไนเต็ด ชนะดวลจุดโทษเวสต์แฮม ยูไนเต็ด

ผลฟุตบอล 5 เมษายน 2569

ฟุตบอลเอฟเอ คัพ อังกฤษ

รอบก่อนรองชนะเลิศ

เวสต์แฮม ยูไนเต็ด (พรีเมียร์ลีก) 2-2 ลีดส์ ยูไนเต็ด (พรีเมียร์ลีก) ***หลังต่อเวลาเสมอ 2-2, เวสต์แฮมแพ้จุดโทษ 2-4***

ฟุตบอลบุนเดสลีกา เยอรมนี

อูนิโอน เบอร์ลิน 1-1 ซังต์. เพาลี

ไอน์ทรักต์ แฟรงก์เฟิร์ต 2-2 โคโลญจน์

ฟุตบอลเซเรีย อา อิตาลี

เกรโมเนเซ 1-2 โบโลญญา

ปิซา 0-1 โตริโน

อินเตอร์ มิลาน 5-2 โรมา

ฟุตบอลลา ลีกา สเปน

เคตาเฟ 2-0 แอธเลติก บิลเบา

บาเลนเซีย 2-3 เซลตา บีโก

เรอัล โอเบียโด 1-0 เซบียา

เดปอร์ติโบ อลาเบส 2-2 โอซาซูนา

ฟุตบอลลีก เอิง ฝรั่งเศส

อองเชร์ 0-0 โอลิมปิก ลียง

เลอ อาฟร์ 1-1 โอแซร์

ลอริยองต์ 1-1 ปารีส แอฟเซ

เม็ตซ์ 0-0 น็องต์

โมนาโก 2-1 โอลิมปิก มาร์กเซย

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