ผลฟุตบอล 5 เมษายน 2569 อินเตอร์ มิลาน เพิ่มโอกาสคว้าแชมป์เซเรีย อา หลังเปิดบ้านอัดโรมา ด้านเอฟเอ คัพ ลีดส์ ยูไนเต็ด ชนะดวลจุดโทษเวสต์แฮม ยูไนเต็ด
ผลฟุตบอล 5 เมษายน 2569
ฟุตบอลเอฟเอ คัพ อังกฤษ
รอบก่อนรองชนะเลิศ
เวสต์แฮม ยูไนเต็ด (พรีเมียร์ลีก) 2-2 ลีดส์ ยูไนเต็ด (พรีเมียร์ลีก) ***หลังต่อเวลาเสมอ 2-2, เวสต์แฮมแพ้จุดโทษ 2-4***
ฟุตบอลบุนเดสลีกา เยอรมนี
อูนิโอน เบอร์ลิน 1-1 ซังต์. เพาลี
ไอน์ทรักต์ แฟรงก์เฟิร์ต 2-2 โคโลญจน์
ฟุตบอลเซเรีย อา อิตาลี
เกรโมเนเซ 1-2 โบโลญญา
ปิซา 0-1 โตริโน
อินเตอร์ มิลาน 5-2 โรมา
ฟุตบอลลา ลีกา สเปน
เคตาเฟ 2-0 แอธเลติก บิลเบา
บาเลนเซีย 2-3 เซลตา บีโก
เรอัล โอเบียโด 1-0 เซบียา
เดปอร์ติโบ อลาเบส 2-2 โอซาซูนา
ฟุตบอลลีก เอิง ฝรั่งเศส
อองเชร์ 0-0 โอลิมปิก ลียง
เลอ อาฟร์ 1-1 โอแซร์
ลอริยองต์ 1-1 ปารีส แอฟเซ
เม็ตซ์ 0-0 น็องต์
โมนาโก 2-1 โอลิมปิก มาร์กเซย