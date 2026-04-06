โค้ชกิ๊ฟ วิลาวัณย์ อภิญญาพงศ์ หัวหน้าผู้ฝึกสอนสุพรีม ทิพย ชลบุรี – อี.เทค เปิดใจ ไร้งบดึงผู้เล่นต่างชาติลุยสโมสรเอเชีย ต้องยึดผู้เล่นชุดไทยแลนด์ลีก ล่าแชมป์

ความเคลื่อนไหวของทีมวอลเลย์บอลหญิง สุพรีม ทิพย ชลบุรี – อี.เทค ที่คว้าอันดับ 3 ศึกวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก 2026 ที่หลังจากนี้จะต้องเตรียมทีมเพื่อลงแข่งขัน AVC Women’s Champions League 2026 (สโมสรเอเชีย) ระหว่างวันที่ 26-30 เม.ย.นี้ ที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพ แทน ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งมีปัญหาไม่สามารถเป้นเจ้าภาพได้

โดย สุพรีม ทิพย ชลบุรี – อี.เทค ในฐานะแชมป์ไทยแลนด์ลีก 2025 ต้องประสบกับปัญหาหลายด้านในการเตรียมทีมโดยเฉพาะงบประมาณ ซึ่ง “โค้ชกิ๊ฟ” วิลาวัณย์ อภิญญาพงศ์ หัวหน้าผู้ฝึกสอนสุพรีม ทิพยฯ เปิดเผยว่า ทางประเทศเกาหลีใต้มีปัญหานิดหน่อยทำให้ทางเอวีซีเลือกไทยเป็นเจ้าภาพวอลเลย์บอลสโมสรชิงแชมป์เอเชีย

“โค้ชกิ๊ฟ” วิลาวัณย์ อภิญญาพงศ์ กล่าวว่า หลังจบการแข่งขันไทยแลนด์ลีก เรายังมีโปรแกรมเข้าร่วมการแข่งขันสโมสรเอเชีย ต่อ ซึ่งจากเดิมจะแข่งขันที่เกาหลีใต้ แต่ด้วยความไม่พร้อมหลายๆอย่าง AVC จึงมาจัดที่ประเทศไทยแทน ก้อาจจะเป็นข้อดีของเราที่จะได้แข่งในบ้านเรา สนามเรา และแฟนๆก็คงจะพร้อมที่จะเข้ามาสนับสนุนเรา บอกทุกนว่าให้ทำหน้าที่ให้ดีที่สุด บอกกับทุกคนว่าเล่นในบ้านเรา เรามักจะได้แชมป์นะ ก็ให้กำลังใจเขาไว้

“สำหรับตัวผู้เล่นด้วยระยะเวลาที่สั้น เราไม่มีเวลาในการหาตัวผู้เล่นเข้ามาเพิ่ม ที่สำคัญคือเรื่องของงบประมาณ เนื่องจาก สุพรีม มีการวางแผนเรื่องงบเป็นรายปีดังนั้นถ้าอะไรที่นอกเหนือจากแผนเราก็จะไม่สามารถทำได้ อย่างไรก็ตาม ณ ตอนนี้ AVC ได้ประกาศว่าทุกทีมจะต้องหาผู้เล่นต่างชาติเข้ามาเสริมอีก 2 คน เป็นกฎบังคับ ซึ่งเรื่องนี้เป็นปัญหา เพราะผู้เล่นต่างชาติ มีสัญญาหมดเลย ถ้าเราจะดึงมาจะต้องจ่ายค่าฉีกสัญญากับต้นสังกัดเดิมและต้องจ่ายเพิ่มให้เขาด้วย เราไม่มีงบประมาณแน่นอน ตอนนี้เราจึงมองไปที่ตัวต่างชาติที่พร้อมจะมาเล่นกับเราเป็นอันดับแรกก่อน ดังนั้นในสโมสรเอเชีย เราจะยึดผู้เล่นตัวเดิมของเรา และเสริม 2 ตัวต่างชาติตามกฎเท่านั้น” โค้ชกิ๊ฟ เผย

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