เสกสรร อ.ขวัญเมือง ออกมาเปิดยอดเงินที่ได้รับ หลังชงในสังเวียน ONE มากว่า 3 ปี ขึ้นเวทีชกมาแล้ว 15 ไฟต์ เผยอีก ONE ทำให้ชีวิตนักมวยหลายคนดีขึ้นเป็นอย่างมาก
เสกสรร อ.ขวัญเมือง นักมวยไทย วัย 37 ปี ยอมรับว่าการก้าวเข้ามาเป็นนักสู้ในสังกัด #ONE เปลี่ยนชีวิตนักมวยของเขาให้ดีขึ้น โดยเฉพาะการได้โชว์ฝีมือให้แฟนมวยทั่วโลกได้เห็น รวมถึงคว้าเงินโบนัสจากฟอร์มการชกส่วนตัวที่ยอดเยี่ยม
สำหรับ เสกสรร เจ้าของฉายา ‘คนไม่ยอมคน’ ขึ้นชกไฟต์แรกในศึก ONE ตั้งแต่นัดปฐมฤกษ์ ONE ลุมพินี 1 เมื่อปี 2023 ซึ่ง เสกสรร ขึ้นชื่อว่าเป็นนักมวยสายบู๊ตั้งแต่สมัยต่อยในรูปแบบ 5 ยกแล้ว ทำให้สไตล์การชกของเขาถูกใจแฟนมวย รวมถึงโปรโมเตอร์ (ผู้จัด) เป็นอย่างมาก
ล่าสุด เจ้าตัวออกมาโพสต์ ภาพ พร้อมข้อความระบุว่า “สิ่งนี้คือเรื่องจริงครับ รายการมวย ONE ทำให้ชีวิตนักมวยหลายคนดีขึ้นเป็นอย่างมากครับ หนึ่งในนั้นคือผมครับ ผมอยู่กับรายการมวย ONE มา 3 ปีกว่าครับ ชกมา 15 ไฟต์ นี่คือรายได้ที่ผมได้รับทั้งหมดเกือบ 11 ล้านบาทครับ”