หมอนทองวิทยา เดินหน้าไม่หยุด ล่าสุดเตรียมเปิดตัวรถบัสคันใหม่ “ออลนิว รถขนฝัน” ปิดฉากตำนาน รถขนฝัน ของ อ.สกล เกลี้ยงประเสริฐ อย่างเป็นทางการ
ก่อนหน้านี้ ทีมโรงเรียน หมอนทองวิทยา ภายใต้การนำของ อ.สกล เกลี้ยงประเสริฐ สร้างความฮือฮาในโลกออนไลน์ด้วย “รถขนฝัน” ซึ่งเป้นรถ 6 ล้อเก่าๆที่ใช้ขนนักเตะหมอนทองวิทยา เข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆ
ทว่าหลังแยกทางกับ อ.สกล เกลี้ยงประเสริฐ และได้แต่งตั้ง “โค้ชจุ่น” อนุรักษ์ ศรีเกิด ได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่
ล่าสุด โรงเรียน หมอนทองวิทยา ยกระดับการเดินทางของทีม ด้วยการเตรียมีที่จะเปิดตัว “ออลนิว รถขนฝัน” รถบัสคันใหม่สำหรับรับ-ส่งนักกีฬาอย่างเป็นทางการ