ยานนิก ซินเนอร์ นักเทนนิสชั้นนำของโลก บอกว่าตนจะยอมสละแชมป์สำคัญที่เคยคว้ามา เพื่อแลกกับการได้เห็นทีมชาติอิตาลีไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย
ยานนิก ซินเนอร์ นักเทนนิสมือ 2 ของโลก เป็นอีกคนที่รู้สึกเจ็บปวดกับวงการฟุตบอลของประเทศบ้านเกิด โดยบอกว่าตนพร้อมจะยอมสละแชมป์สำคัญที่เคยคว้ามา เพื่อแลกกับการได้เห็นทีมชาติอิตาลีผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย
อิตาลีเพิ่งชวดตั๋วฟุตบอลโลก 2026 หลังแพ้จุดโทษบอสเนียในนัดชิงชนะเลิศของรอบเพลย์ออฟรอบคัดเลือกโซนยุโรป ซึ่งนี่เป็นการพลาดฟุตบอลโลก 3 หนติดต่อกันของทีมชาติด้วย ต่อจากเมื่อคราวปี 2018 และ 2022
เรื่องนี้จึงกลายเป็นประเด็นใหญ่ที่ทำให้ชาวอิตาลีพากันช็อก ในฐานะที่ประเทศมีดีกรีอดีตแชมป์ฟุตบอลโลกถึง 4 สมัย ซึ่งแม้แต่ในสภาผู้แทนราษฎรก็ยังนำเรื่องนี้มาหารือกัน และประธานสหพันธ์ฟุตบอลอิตาลีคนล่าสุดอย่าง กาบริเอเล กราวินา ก็ลาออกแล้วด้วย
ซินเนอร์วัย 24 ปี กล่าวว่า “ผมยอมแลกเปลี่ยนแชมป์ของตัวเองเพื่อให้อิตาลีได้ไปฟุตบอลโลก ชาวอิตาลีหลายคนยังเด็กและไม่เคยดูทีมชาติในฟุตบอลโลก ผมเองก็เช่นกัน ย้อนไปแล้วตอนนั้นผมยังเด็กเกินกว่าที่จะติดตามฟุตบอลอย่างใกล้ชิด”