การแข่งขันกอล์ฟเยาวชน “สิงห์-กรุงไทย จูเนียร์ กอล์ฟ แชมเปี้ยน” รอบคัดเลือกคลาส A-B ที่สนามรอยัลฮิลส์ฯ จ.นครนายก (2-5 เม.ย. 2569) ได้อีก 12 นักกอล์ฟฝีมือดี คว้าสิทธิ์ไปแข่ง “Uswing Mojing Junior World Golf Championships 2026” ทำให้ทีมไทยได้ครบ 28 คนเรียบร้อย
คลาส A ชาย “ณัฏฐ์ อินทร” ฟอร์มแรงคว้าแชมป์ 11 อันเดอร์พาร์ พร้อม “นิธิศพงศ์ ศรีฉัตรพิรุฬห์” และ “ลพัษภล ลิแบร์โต้ เอราช-โกเมซ” ตีตั๋วตามไป ด้านคลาส A หญิง “ณิชกมล พนาพิศาล” คว้าแชมป์ 12 อันเดอร์พาร์ ทิ้งห่างคู่แข่ง โดยมี “ธนัชพร อินทร์แสง” และ “พิมภากร ปัญญาดิลก” ผ่านเข้ารอบ
คลาส B ชาย “ธกฤต ศุภกรชูวงศ์” คว้าแชมป์ 14 อันเดอร์พาร์ ส่วน “พชิระวัสส์ ราชแสนเมือง” และ “ริวกิ โอซากิ” ได้สิทธิ์ไปต่อ ขณะที่คลาส B หญิง “กิรณา บัตรพรรธนะ” แซงคว้าแชมป์ 8 อันเดอร์พาร์ พร้อม “ณมณ หลวงนิติกุล” และ “ริชชี่ กิตติวัฒนะกุล”
สรุปทีมเยาวชนไทยผ่านคัดเลือกครบ 28 คน จากคลาส A-E เตรียมลุยศึกจูเนียร์เวิลด์ ระหว่างวันที่ 5-9 กรกฎาคมนี้ ที่ซานดิเอโก สหรัฐอเมริกา
สำหรับโปรแกรมต่อไป สมาคมกีฬากอล์ฟฯ จัดศึก “สิงห์ ไทยแลนด์ อเมเจอร์ แมตช์เพลย์ แชมเปี้ยนชิพ 2026” วันที่ 23-26 เม.ย. นี้ ที่รอยัลฮิลส์ฯ