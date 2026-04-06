ผู้บริหารลิเวอร์พูลเร่งรัดแผนพิจารณาปลด อาร์เนอ ชล็อต เร็วขึ้นจากกำหนดเดิมที่จะสรุปผลหลังจบฤดูกาล สืบเนื่องจากสถานการณ์ของทีมที่ไม่มีวี่แววดีขึ้น

เว็บไซต์ทีมทอล์กรายงานว่า บรรดาผู้บริหาร “หงส์แดง”ลิเวอร์พูล แห่งพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ได้เริ่มต้นกระบวนการพิจารณาปลด อาร์เนอ ชล็อต พ้นจากตำแหน่งผู้จัดการทีมแล้ว ซึ่งเป็นการเร่งรัดจากแผนเมื่อก่อนหน้านี้

ฤดูกาลนี้ลิเวอร์พูลทำผลงานได้น่าผิดหวัง โดยทีมพลาดแชมป์ในประเทศอย่างพรีเมียร์ลีก, เอฟเอ คัพ และคาราบาว คัพ ไปหมดแล้ว ขณะที่ยูฟ่า แชมเปียนส์ ลีก หลายฝ่ายก็แสดงความไม่มั่นใจเมื่อพิจารณาจากฟอร์มของทีมในขณะนี้

รายงานระบุว่าจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ทำให้ผู้บริหารลิเวอร์พูลตัดสินใจเริ่มกระบวนการพิจารณาอนาคตของชล็อตแล้ว จากเดิมที่วางแผนกันไว้ว่าจะตัดสินเรื่องนี้เมื่อจบฤดูกาล แต่ทุกอย่างถูกเร่งให้เร็วขึ้นเพราะสถานการณ์ของทีมไม่มีแนวโน้มดีขึ้นเลย

รายงานยังระบุอีกว่าจากกรณีแมตช์เอฟเอ คัพ รอบก่อนรองชนะเลิศ ที่ลิเวอร์พูลไปเยือนแล้วแพ้แมนฯ ซิตี้ 0-4 เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา แฟนบอลจำนวนมากของ “หงส์แดง” พากันออกจากสนามก่อนจบเกม นั่นทำให้สถานการณ์ของชล็อตแย่ลงไปอีก

ทั้งนี้ รายงานได้อ้างคำพูดของแหล่งข่าวที่บอกว่าลิเวอร์พูลอาจหาทางตกลงกับชล็อตในการยกเลิกสัญญาแบบยินยอมพร้อมใจทั้ง 2 ฝ่าย เพื่อที่สโมสรจะได้รักษาแนวทางไม่ไล่ใครออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมไว้ได้ต่อไป

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