เรอัล มาดริด อยากได้ตัว ไมเคิล โอลิเซ กองกลางตัวรุกของบาเยิร์น มิวนิก ถึงขั้นกำลังพิจารณาเรื่องทุ่มทุนซื้อด้วยเงินไม่ต่ำกว่า 200 ล้านยูโรเลยทีเดียว
เว็บไซต์ฟิชาเฆสรายงานว่า “ราชันชุดขาว”เรอัล มาดริด แห่งลา ลีกา สเปน อยากได้ตัว ไมเคิล โอลิเซ กองกลางตัวรุก “เสือใต้”บาเยิร์น มิวนิก แห่งบุนเดสลีกา เยอรมนี ถึงขั้นกำลังพิจารณาเรื่องทุ่มทุนซื้อด้วยเงินไม่ต่ำกว่า 200 ล้านยูโรเลยทีเดียว
โอลิเซย้ายมาอยู่บาเยิร์นตัวแต่เมื่อปี 2024 และเป็นกำลังสำคัญในแนวรุกของทีมมาโดยตลอด ซึ่งฟอร์มของดาวเตะทีมชาติฝรั่งเศสก็เป็นที่จับตาของหลายทีมใหญ่ในยุโรป รวมถึงมาดริดด้วย
มาดริดนั้นกำลังมองหานักเตะประเภทที่สามารถใช้ทักษะทะลวงแนวรับ และมีอิทธิพลในการตัดสินจังหวะสำคัญของเกม ซึ่งสโมสรมองว่าโอลิเซตอบโจทย์นี้ได้ แต่คาดว่าบาเยิร์นเองก็คงไม่ยอมปล่อยตัวง่ายๆ
รายงานระบุว่าหากมาดริดจะเริ่มเปิดการเจรจา ข้อเสนอขั้นต่ำสุดก็คงเริ่มที่ 200 ล้านยูโรเป็นอย่างน้อย ซึ่งทาง “ราชันชุดขาว” ก็กำลังประเมินความเป็นไปได้ต่างๆ เพราะมองว่าโอลิเซคู่ควรต่อการพิจารณาเงื่อนไขซื้อตัวที่ยากลำบาก