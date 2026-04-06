เรอัล มาดริด อยากได้ตัว ไมเคิล โอลิเซ กองกลางตัวรุกของบาเยิร์น มิวนิก ถึงขั้นกำลังพิจารณาเรื่องทุ่มทุนซื้อด้วยเงินไม่ต่ำกว่า 200 ล้านยูโรเลยทีเดียว

เว็บไซต์ฟิชาเฆสรายงานว่า “ราชันชุดขาว”เรอัล มาดริด แห่งลา ลีกา สเปน อยากได้ตัว ไมเคิล โอลิเซ กองกลางตัวรุก “เสือใต้”บาเยิร์น มิวนิก แห่งบุนเดสลีกา เยอรมนี ถึงขั้นกำลังพิจารณาเรื่องทุ่มทุนซื้อด้วยเงินไม่ต่ำกว่า 200 ล้านยูโรเลยทีเดียว

โอลิเซย้ายมาอยู่บาเยิร์นตัวแต่เมื่อปี 2024 และเป็นกำลังสำคัญในแนวรุกของทีมมาโดยตลอด ซึ่งฟอร์มของดาวเตะทีมชาติฝรั่งเศสก็เป็นที่จับตาของหลายทีมใหญ่ในยุโรป รวมถึงมาดริดด้วย

มาดริดนั้นกำลังมองหานักเตะประเภทที่สามารถใช้ทักษะทะลวงแนวรับ และมีอิทธิพลในการตัดสินจังหวะสำคัญของเกม ซึ่งสโมสรมองว่าโอลิเซตอบโจทย์นี้ได้ แต่คาดว่าบาเยิร์นเองก็คงไม่ยอมปล่อยตัวง่ายๆ

รายงานระบุว่าหากมาดริดจะเริ่มเปิดการเจรจา ข้อเสนอขั้นต่ำสุดก็คงเริ่มที่ 200 ล้านยูโรเป็นอย่างน้อย ซึ่งทาง “ราชันชุดขาว” ก็กำลังประเมินความเป็นไปได้ต่างๆ เพราะมองว่าโอลิเซคู่ควรต่อการพิจารณาเงื่อนไขซื้อตัวที่ยากลำบาก

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

เริ่มวันพรุ่งนี้ ถล่มยาวๆ 8 วัน กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนฉบับที่ 2 ฝนตกหนักถึงหนักมาก เปิดชื่อจังหวัดไหนเสี่ยงบ้าง
2

กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนฝนตกหนักถึงหนักมาก ฉบับที่ 1 โดนเต็มๆวันที่ 18-25 ต.ค.นี้
3

นายช่างหึงโหด ทารุณ ‘นศ.สาว’ ขังในบ้าน 3 วัน ขืนใจซ้ำ แฉตร.ไกล่เกลี่ยให้รับเงินเยียวยา
4

ราคาทองวันนี้ 17 ต.ค.69 สมาคมค้าทองคำ ประกาศ ราคาทองคำวันนี้ เปิดตลาดแล้ว เผยราคาล่าสุด
5

ตร.เรียกปรับ คนขับตุ๊กตุ๊ก รีดค่าโดยสารนักท่องเที่ยวรัสเซีย 4,000 บาท แต่ได้แค่ 400
6

ปิดฉาก 40 ปี KFC เตรียมเปลี่ยนมาขายโค้กปีหน้า แทน เป๊ปซี่
7

หวยลาววันนี้ งวดประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2569 ผลหวยพัฒนา ตรวจรางวัล ล่าสุด หวยลาว ออกอะไร
8

ตรวจหวย ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 ตุลาคม 2569
9

แห่อาลัย "น้องข้าวโพด" นักศึกษาสาววัย 23 ปี เพื่อน ๆ สุดเศร้า
10

ด่วน! ตร.ปะทะกลุ่มคนร้าย จนท.เสียชีวิต 1 บาดเจ็บ 2 คนร้ายเสียชีวิต 1 ระทึกนราธิวาส