โต๊ะเล็กไทย ประเดิมหรู เดินเครื่องถล่ม ติมอร์-เลสเต ไปแบบสนุก เปิดฉากฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน 2026 นัดแรก ที่ โรงยิมเนเซียม อบจ.นนทบุรี
การแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน 2026 รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่ม เอ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2569 ที่โรงยิมเนเซียม อบจ.นนทบุรี เป็นการประเดิมสนามเกมแรก โต๊ะเล็กไทย ลงสนามพบ ติมอร์-เลสเต
เปิดฉากครึ่งแรก ทีมชาติไทย เหนือกว่าทุกขุม และมายิง 3 ประตูรวด จาก มูฮัมหมัด อุสมานมูซา นาทีที่ 6 และ นาทีที่ 12 อีกลูกเป็นของ จรูญเดช หมื่นเที่ยง นาทีที่ 17 จบครึ่งแรก ทีมชาติไทย ยังนำ 3-0
ครึ่งหลัง โต๊ะเล็กทีมชาติไทย พยายามบุกหวังทำประตูเพิ่ม แต่ทว่ากลับเป็น ติมอร์ ยังรับเหนียวแน่น ก่อนจะมาได้ประตูตีไข่แตก 3-1 จาก เบเนโต้ เด รามอส นาทีที่ 33
จากนั้น โต๊ะเล็กไทย พยายามบุกเร็ว กระทั้งก่อนหมดเวลา 3 นาที ความพยายามเป็นผล มาได้ประตูขยับ 4-1 หนีจนได้ จาก ณรงค์ศักดิ์ วิงวอน ก่อนจะเป้นประตูปิดกล่องให้ทีมชาติไทย ประเดิมชัยชนะนัดแรกได้สำเร็จ
สำหรับโปรแกรมนัดต่อไป โต๊ะเล็กไทย จะลงสนามนัดที่ 2 พบ เมียนมา ที่โรงยิมเนเซียม อบจ.นนทบุรี ในวันที่ 7 เมษายน 2569 เวลา 20.00 น.