“บิ๊กต้น” พ.ต.ท.กุลธน ประจวบเหมาะ ยังฮอต สโมสรสมาชิเทคะแนนเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬารักบี้แห่งประเทศไทย เป็นสมัยที่ 3
เมื่อวันที่ 7 เม.ย.2569 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น สมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดประชุมใหญาสามัญประจำปี 2569 โดยมี พล.ร.อ.ปกครอง มนธาตุผลิน เลขาธิการสมาคมเป็นประธานในการประชุม
วาระสำคัญอยู่ที่การเลือกตั้งนายกสมาคม หลัง “บิ๊กต้น” พ.ต.ท.กุลธน ประจวบเหมาะ นายกสมาคมกีฬารักบี้แห่งประเทศไทย 2 สมัย บริหารสมาคมครบวาระ 4 ปี โดยการประชุม มีสโมสรสมาชิกที่สามารถลงคะแนนเลือกตั้งได้เข้าร่วมครบทั้งหมด 47 สโมสร จากทั้งหมด 47 สโมสร
สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ มีผู้แทนจากการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เข้าร่วมสังเกตการณ์และให้คำแนะนำเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามข้อบังคับ จากนั้นที่ประชุมได้มีการเสนอชื่อ นายสุภรัตน์ อัลภาชน์ เป็นประธานการเลือกตั้ง
จากนั้นสโมสรสมาชิกได้เสนอชื่อ “บิ๊กต้น” พ.ต.ท.กุลธน ประจวบเหมาะ ประธานสหพันธ์กีฬารักบี้แห่งอาเซียน และ นายกสมาคมรักบี้ 2 สมัย และ พล.ร.อ.วัชระ พัฒนรัฐ อดีตผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ อดีตเจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ และประธานคณะกรรมการบริหารสวัสดิการกีฬากองทัพเรือ ลงชิงตำแหน่งนายกสมาคมฯ โดยการเลือกตั้งเป็นการลงคะแนนแบบลับ
ผลการเลือกตั้งปรากฎว่า “บิ๊กต้น” พ.ต.ท.กุลธน ประจวบเหมาะ ยังคงได้รับการไว้วางใจจากสโมสรสมาชิก เทคะแนนให้ 33 คะแนน ขณะที่ พล.ร.อ.วัชระ 13 คะแนน และบัตรเสีย 1 ใบ ทำให้ “บิ๊กต้น” พ.ต.ท.กุลธน ชนะการเลือกตั้ง เป็นนายกสมาคมกีฬารักบี้แห่งประเทศไทย สมัยที่ 3 วาระ 4 ปี (พ.ศ.2569-2573)
พ.ต.ท.กุลธน ประจวบเหมาะ นายกสมาคมรักบี้ป้ายแดง เปิดเผยว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ก็เหมือนกีฬารักบี้ แพ้หรือชนะ เราก็เป็นสุภาพบุรุษไม่ว่าจะในหรือนอกสนาม ก็ยอมรับว่าตื่นเต้น เพราะไม่ได้มีการเลือกตั้งนานแล้ว สำหรับงานที่ต้องทำทันทีคือการเตรียมความพร้อมของทีมรักบี้ 15 คนชายทีมชาติไทย ที่จะต้องลงแข่งรักบี้ 15 คน ยูเนียนคัพ ที่เป็นความร่วมมือกันของกลุ่มประเทศอาเซียนที่ตนเป็นประธานสหพันธ์ ซึ่งปีนี้ไทยเป็นเจ้าภาพมีทีมแข่งขัน 8 ทีม และที่สำคัญเราจะให้ศึกรักบี้ 15 คน ยูเนียนคัพ เป็นโมเดลในการพัฒนารักบี้ 15 คนของไทย ให้เยาวชนได้ดูเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ความคาดหวังคือเราต้องติด1 ใน 4 ให้ได้
พ.ต.ท.กุลธน ยังกล่าวทิ้งท้ายว่า เอเชียนเกมส์ทีมหญิงต้องติดเหรียญ ทีมชายต้องเข้ารอบ 5 ทีมสุดท้ายให้ได้ โดยสัปดาห์หน้าวันที่ 17-19 เม.ย.นี้ ทีมหญิง 7 คนไทยจะเดินทางไปแข่งรักบี้ 7 คน ฮ่องกงเซเว่นส์ ซึ่งตนก็จะใช้รายการนี้เป็นการดูความพร้อมของทีมหญิงที่ปีนี้เรามีดาวรุ่งขึ้นมาเยอะ แต่ก็ไม่ได้เอาชุดใหญ่แบบฟูลทีมไปแข่งฮ่องกงเซเว่นส์ แต่ก็มี “เนย ป็อกบา” จิรวรรณ ชูตระกูล ที่เพิ่งหายเจ็บจะเป็นตัวชูโรงในแมตช์นี้ เพื่อดูร่างกายว่าเข้าที่เข้าทางแล้วหรือไม่ ส่วนเด็กๆก็จะมีการหมุนเวียนกันลง และพักผู้เล่นหลักที่อบรมทหารเรือไม่ได้ร่วมทีมในครั้งนี้ แต่เราก็ต้องไม่แพ้ฮ่องกงที่ถือว่าเป็นคู่แข่งในการแย่งเหรียญเอเชียนเกมส์