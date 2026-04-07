“เสี่ยฟลุ๊ค” ธนวัชร นิติกาญจนา ประธานสโมสรราชบุรี เอฟซี โพสต์ข้อความถึงเกมไทยลีก ที่เปิดบ้านเสมอกับ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด พร้อมแจ้งว่า โจนาธาร เข็มดี กองหลังลูกครึ่งไทย-เดนมาร์ก ได้รับบาดเจ็บและปิดฉากฤดูกาลที่นี้แล้ว

ราชบุรี เอฟซี เพิ่งเปิดบ้านเสมอกับ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 2-2 เมื่อวันเสาร์ที่ 4 เม.ย. ที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลให้ทีมปราสาทสายฟ้า ยังไม่การันตีการเป็นแชมป์ไทยลีกฤดูกาลนี้

ล่าสุด “เสี่ยฟลุ๊ค” ธนวัชร นิติกาญจนา ประธานสโมสรราชบุรี เอฟซี ได้โพสต์ข้อความถึงเกมดังกล่าว พร้อมแจ้งข่าวว่า โจนาธาร เข็มดี กองหลังลูกครึ่งไทย-เดนมาร์ก ได้รับบาดเจ็บหนัก ทำให้ปิดฉากไทยลีกฤดูกาลนี้แล้ว

จากโพสต์ดังกล่าวระบุว่า “ขอขอบคุณแฟนบอล 8,379 คนในสนาม อีก 1 เกมส์คุณภาพของไทยลีกฤดูกาลนี้ ไม่มีการถ่วงเวลา ทั้ง 2 ทีมพยายามจะเล่นเกมส์บุก ต่อบอล ครองบอล หาช่องที่จะทำประตูใส่กัน เข้าบอลหนักแต่แฟร์ ไม่มีการเล่นนอกเกมส์ วัดกันด้วยเหลี่ยมและคุณภาพ ผมเชื่อว่าคนที่ได้ดูเกมส์นั้นคงจะคิดไม่ต่างกัน

แต่แล้วกับ 1 แต้มที่เราได้มาต้องแลกมาด้วยอาการบาดเจ็บหนักของทั้ง เกลย์สัน โอลิเวียรา และโจนาธาร เข็มดี ซึ่งแน่นอนว่าเราจะไม่มีพวกเค้าทั้งคู่ในอีก 6 เกมส์ที่เหลือของฤดูกาลนี้ อย่างไรก็ตามตอนนี้เราไม่ทางอื่น นอกจากทางสู้ สู้เท่าที่มี ที่สำคัญ “สู้ด้วยกันครับทุกคน” กับเกมส์ที่เหลือ”

สำหรับราชบุรี เอฟซี รั้งอยู่ในอันดับ 4 ของตารางคะแนนไทยลีก โดยมีอยู่ 44 แต้ม ส่วนโปรแกรมต่อไปของพวกเขาคือออกไปเยือน ลำพูน วอริเออร์ ในวันเสาร์ที่ 11 เม.ย. นี้ เวลา 18.00 น.

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