สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย เรียกนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย เข้าเก็บตัวฝึกซ้อมเตรียมลุยศึก VNL 2026 และ SEA V League
สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย เตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรายการสำคัญประจำปี 2569 โดยจะมีการเรียกนักกีฬาเข้าร่วมฝึกซ้อมและคัดเลือกตัว ในวันที่ 8 เมษายน 2569 เวลา 15.00 น. ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้น 3 การกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อเตรียมทีมสำหรับการแข่งขันรายการสำคัญ ได้แก่ Volleyball Nations League 2026 (VNL 2026) และ SEA V League
สำหรับรายชื่อนักกีฬาที่เข้าร่วมการฝึกซ้อมและคัดเลือกตัว มีดังนี้
Setter (S)
1. กนกพร แสงทอง
2. ณัฏฐณิชา ใจแสน
3. เซราห์ แอนโคมาห์
4. พรพรรณ เกิดปราชญ์
Libero (L)
5. ปิยะนุช แป้นน้อย
6. กัลยรัตน์ คำวงษ์
7. จิดาภา นาหัวหนอง
8. จิรัจฌา น้าวประจุล
Middle Blocker (MB)
9. ทิพย์สุดา บัวหลาย
10. วิมลรัตน์ ทะนะพันธุ์
11. กัญญารัตน์ ขุนเมือง
12. ศศิธร เจตตะ
13. วารุณี การรัมย์
14. ณัฐริกา วะสาร
15. ชุลีพร ฤทธิ์วิเศษ
16. ทัดดาว นึกแจ้ง
17. หัตถยา บำรุงสุข
Outside Hitter/Opposite Hitter (OH/OPP)
18. อัจฉราพร คงยศ
19. วริศรา สีทาเลิศ
20. ศศิภาพร จันทรวิสูตร
21. กัญธิมา เอกปัชชา
22. ชัชชุอร โมกศรี
23. วิภาวี ศรีทอง
24. ธนัชชา สุขสด
25. พิมพิชยา ก๊กรัมย์
26. กาญจนา ศรีใสแก้ว
27. ณิรารัชย์ ศรีกุตา
28. นันท์นภัส มูลจะคำ
29. สุภาวดี พันวิลัย
30. ปพัชญา พลทำ
ทั้งนี้ นักกีฬาที่อยู่ระหว่างการแข่งขันให้กับสโมสรในต่างประเทศ เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจและเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้ว ให้เข้ารายงานตัวเพื่อร่วมเข้าแคมป์ฝึกซ้อมกับทีมทันที