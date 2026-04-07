สื่อรายงานมีนักเตะ ลิเวอร์พูล หมดความเชื่อมั่นในตัว อาร์เนอ ชล็อต เฮดโค้ชของทีมแล้ว ขณะที่ตำแหน่งของเจ้าตัวก็ไม่ได้อยู่ในความปลอดภัยอีกต่อไป
สำหรับ ลิเวอร์พูล เผชิญฤดูกาลที่น่าผิดหวังหลังพวกเขาหมดลุ้นแชมป์ไปแล้ว 3 รายการประกอบด้วย พรีเมียร์ลีก ที่เป็นแชมป์เก่า, คาราบาว คัพ และเอฟเอ คัพ ทำให้เหลือแค่ยูฟ่า แชมเปียนส์ ลีก ทว่าต้องเจอกับ ปารีส แซงต์ แชร์กแมง
นอกจากนั้น “หงส์แดง” ยังต้องดิ้นรนในการคว้าโควต้าไปเล่นในฟุตบอลยูฟ่า แชมเปียนส์ ลีก ซีซั่นหน้าเนื่องจากปัจจุบันอยู่อันดับ 5 ตารางพรีเมียร์ลีก
ล่าสุด “เอียน ดอยด์” ผู้สื่อข่าวจาก “ลิเวอร์พูล เอ็คโค” ตั้งคำถามถึงความเชื่อมั่นของนักเตะที่มีต่อ อาร์เนอ “นักเตะบางคนอาจหมดความเชื่อมั่นใน อาร์เนอ แล้วหรือเปล่า? มันไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ แต่ความภาคภูมิใจในความเป็นมืออาชีพของพวกเขาควรจะทำให้พวกเขาไม่หยุดเล่นที่ เอติฮัด สเตเดียม (เกมแพ้ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 0-4) และควรจะยังคงมีความหวังที่จะได้รับผลตอบแทนจากฤดูกาลนี้”
นอกจากนั้นมีรายงานเพิ่มเติมว่า การที่แฟนบอล “หงส์แดง” เดินออกจากสนามตั้งแต่ที่ทีมโดนนำ 0-4 นั้นส่งผลโดยตรงต่อตำแหน่งของ อาร์เนอ “การที่แฟนบอลจำนวนมากเดินออกจาก เอติฮัด สเตเดียม ก่อนหมดเวลาการแข่งขันนั้น ไม่ได้ผ่านสายตาของกลุ่ม เฟนเวย์ สปอร์ตส์ กรุ๊ป เจ้าของทีมต้องการให้ อาร์เนอ มีโอกาสแก้ตัว แต่ความอดทนของพวกเขามีขีดจำกัด และการกระทำของผู้ที่จ่ายเงินที่หามาได้ยากเพื่อชมทีมย่อมมีอิทธิพลอย่างแน่นอน”