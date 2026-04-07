สื่อรายงานมีนักเตะ ลิเวอร์พูล หมดความเชื่อมั่นในตัว อาร์เนอ ชล็อต เฮดโค้ชของทีมแล้ว ขณะที่ตำแหน่งของเจ้าตัวก็ไม่ได้อยู่ในความปลอดภัยอีกต่อไป

สำหรับ ลิเวอร์พูล เผชิญฤดูกาลที่น่าผิดหวังหลังพวกเขาหมดลุ้นแชมป์ไปแล้ว 3 รายการประกอบด้วย พรีเมียร์ลีก ที่เป็นแชมป์เก่า, คาราบาว คัพ และเอฟเอ คัพ ทำให้เหลือแค่ยูฟ่า แชมเปียนส์ ลีก ทว่าต้องเจอกับ ปารีส แซงต์ แชร์กแมง

นอกจากนั้น “หงส์แดง” ยังต้องดิ้นรนในการคว้าโควต้าไปเล่นในฟุตบอลยูฟ่า แชมเปียนส์ ลีก ซีซั่นหน้าเนื่องจากปัจจุบันอยู่อันดับ 5 ตารางพรีเมียร์ลีก

Soccer Football – FA Cup – Quarter Final – Manchester City v Liverpool – Etihad Stadium, Manchester, Britain – April 4, 2026 Liverpool manager Arne Slot with Liverpool’s Jeremie Frimpong as he comes on to substitute Joe Gomez REUTERS/Phil Noble

 

ล่าสุด “เอียน ดอยด์” ผู้สื่อข่าวจาก “ลิเวอร์พูล เอ็คโค” ตั้งคำถามถึงความเชื่อมั่นของนักเตะที่มีต่อ อาร์เนอ “นักเตะบางคนอาจหมดความเชื่อมั่นใน อาร์เนอ แล้วหรือเปล่า? มันไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ แต่ความภาคภูมิใจในความเป็นมืออาชีพของพวกเขาควรจะทำให้พวกเขาไม่หยุดเล่นที่ เอติฮัด สเตเดียม (เกมแพ้ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 0-4) และควรจะยังคงมีความหวังที่จะได้รับผลตอบแทนจากฤดูกาลนี้”

นอกจากนั้นมีรายงานเพิ่มเติมว่า การที่แฟนบอล “หงส์แดง” เดินออกจากสนามตั้งแต่ที่ทีมโดนนำ 0-4 นั้นส่งผลโดยตรงต่อตำแหน่งของ อาร์เนอ “การที่แฟนบอลจำนวนมากเดินออกจาก เอติฮัด สเตเดียม ก่อนหมดเวลาการแข่งขันนั้น ไม่ได้ผ่านสายตาของกลุ่ม เฟนเวย์ สปอร์ตส์ กรุ๊ป เจ้าของทีมต้องการให้ อาร์เนอ มีโอกาสแก้ตัว แต่ความอดทนของพวกเขามีขีดจำกัด และการกระทำของผู้ที่จ่ายเงินที่หามาได้ยากเพื่อชมทีมย่อมมีอิทธิพลอย่างแน่นอน”

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

เริ่มวันพรุ่งนี้ ถล่มยาวๆ 8 วัน กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนฉบับที่ 2 ฝนตกหนักถึงหนักมาก เปิดชื่อจังหวัดไหนเสี่ยงบ้าง
2

ปมรักแรงแค้น หนุ่มใหญ่หัวร้อน ทำร้ายเพื่อนบ้าน ก่อนกลับมารัดคอภรรยา เสียชีวิตรวม 3 ราย
3

รถทัวร์กรุงเทพฯ–นครพนม เสียหลักตกข้างทาง เสียชีวิต 1 สาหัส 1 เจ็บกว่า 30
4

ตร.เรียกปรับ คนขับตุ๊กตุ๊ก รีดค่าโดยสารนักท่องเที่ยวรัสเซีย 4,000 บาท แต่ได้แค่ 400
5

กรมอุตุ เตือนฉบับที่ 3 ฝนตกหนักถึงหนักมาก เริ่มวันนี้ เปิด12 จังหวัด ขอให้ประชาชนระวังอันตราย
6

เนท เปิดภาพกับน้องณธีร์ ลูกชายของพ่อ ลั่นหนูทำให้พ่อรู้ว่าความรักคนเป็นพ่อยิ่งใหญ่แค่ไหน
7

หมอช้าง เปิดราศีดวงดีขึ้นถึงเวลาที่รอคอย 20 ต.ค. ดาวพฤหัสขยับ รายได้เพิ่ม ฐานะมั่นคง ดีทุกด้านเลย
8

คฑา ชินบัญชร เผยดวง 3 ราศีเฮงยืนหนึ่ง ดาวอาทิตย์ยกเข้า 18 ต.ค. เปิดทางเริ่มต้นใหม่อย่างโดดเด่น
9

แม่ใจสลาย ลูกน้อย2ขวบพลัดตกระเบียง จากคอนโดมิเนียม 8 ชั้น
10

ไม่รู้สะพานปิดใช้งาน พ่อแม่ลูก ขับเก๋งตกพังยับเยิน แฉ 3 ปีซ่อมไม่เสร็จ