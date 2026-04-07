มิเกล อาร์เตตา กุนซือ อาร์เซนอล ยืนยันว่า “ปืนใหญ่” จะไม่ตื่นตระหนก และให้คำมั่นว่า จะขจัดความเจ็บปวดจากความพ่ายแพ้สองนัดติดต่อกันในบอลถ้วย
โดย อาร์เซนอล แพ้ในบอลถ้วยสองนัดติดนั่นก็คือนัดชิงชนะเลิศคาราบาว คัพ ต่อ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 0-2 และรอบ 8 ทีมสุดท้ายเอฟเอ คัพ ต่อ เซาธ์แฮมป์ตัน 1-2
จากผลที่เกิดขึ้นทำให้ “ปืนใหญ่” เหลือลุ้นแชมป์ในซีซั่นนี้อีก 2 รายการคือ พรีเมียร์ลีก อังกฤษ และยูฟ่า แชมเปียนส์ ลีก ทว่าทำให้เกิดคำถามอย่างจริงจังเกี่ยวกับจิตใจในการคว้าชัยชนะของสโมสรในช่วงท้ายฤดูกาล
ล่าสุดก่อนเกมยูฟ่า แชมเปียนส์ ลีก รอบ 8 ทีมสุดท้ายเลกแรกกับ สปอร์ติง ลิสบอน ถึงเรื่องดังกล่าวว่า “สิ่งที่คุณต้องทำคือมีความชัดเจน แทนที่จะตื่นตระหนก จงเข้าใจว่าถ้ามันเกิดขึ้น ทำไมมันถึงเกิดขึ้น และจงทำให้ชัดเจน และเมื่อคุณวิเคราะห์ และยอมรับมัน คุณจะดีขึ้น นั่นแหละ และนั่นคือสิ่งที่เราต้องทำ”
“มองในมุมมองที่กว้างขึ้นว่ามันยากแค่ไหน รู้สึกถึงความเจ็บปวด รู้สึกถึงอารมณ์นั้น และใช้มันเพื่อพัฒนาและปรับปรุง มีหลายสิ่งที่เราได้พูดคุยกันภายใน และผมมั่นใจมากว่า (เกมกับ ลิสบอน) เราจะได้เห็นสิ่งนั้น”
“ผมรู้ว่า มันมีความหมายกับพวกเขามากแค่ไหน และผมรู้ว่าพวกเขาต้องการมันมากแค่ไหน ตอนนี้เป็นเวลาที่จะแสดงให้เห็น และเราต้องทำมัน (เกมกับ ลิสบอน) ในระดับสูงสุด เรากระหายชัยชนะมากกว่าที่เคย ตื่นเต้นมาก และมีแรงจูงใจสูงมาก”