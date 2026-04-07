“บาร์เลน” ธนทัต ทวีรัตน์ นักวอลเลย์บอลชายของทีมบัณฑิตเอเชีย-เมืองพล โพสต์ข้อความชี้แจง หลังเจอคอมเมนต์ว่าไม่คู่ควรกับรางวัล ตบกลางหน้ายอดเยี่ยม (Best Middle Blockers) ในศึกวอลเลย์บอล TVA CHANNEL วอลเลย์บอล ไทยแลนด์ ลีก 2026
บัณฑิตเอเชีย-เมืองพล จบด้วยการเป็นอันดับ 4 ของศึก TVA CHANNEL วอลเลย์บอล ไทยแลนด์ ลีก 2026 ซีซั่นนี้ และ “บาร์เลน” ธนทัต ทวีรัตน์ ลูกยางหนุ่มดีกรีทีมชาติของทีมได้รางวัล ตบกลางหน้ายอดเยี่ยม (Best Middle Blockers) ในการแข่งขัน
ล่าสุด บาร์เลน ธนทัต ได้ออกมาโพสต์ชี้แจงหลังเจอคอมเมนต์แฟนวอลเลย์บอลว่าไม่คู่ควรกับตำแหน่ง และควรเป็นผู้เล่นคนอื่นจากทีมอื่นที่ได้รางวัลนี้
จากโพสต์ของลูกยางหนุ่มวัย 26 ปี ระบุว่า “ผมขออนุญาตชี้แจงนะครับ.. ผมได้รางวัลมาจากผลงานและมีสถิติชัดเจนครับ ขอบคุณเว็ปไซต์ไทยแลนด์ลีกที่มีสถิติให้ดูในปีนี้นะครับ ผมไม่ปฏิเสธว่าพี่นุ (อนุชิต ภักดีแก้ว) หรือวิลสัน (อเล็กซิส วิลสัน) เก่งนะครับ แน่นอนครับเค้าเก่งมากทั้งคู่เลย ผมอยากให้คุณศึกษาข้อมูลสักนิด เพราะคอมเมนท์แบบนี้มันเหมือนดูถูกในความพยายามของผม จึงขอชี้แจงด้วยสถิติหลักฐานครับ”